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Шарьинским чиновникам не дали ущемить права сирот
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Шарьинским чиновникам не дали ущемить права сирот 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Межрайонная прокуратура Шарьи отказала чиновникам, хотевшим ущемить права детей-сирот, сообщает прокуратура Костромской области. Известно, что администрация города просила суд отсрочить реализацию 24 решений о предоставлении квартир детям, оставшимся без попечения родителей. При подаче заявлений работники администрации ссылались на недостаток денег на покупку жилья. Шарьинская прокуратура не поддержала требования чиновников, объяснив это тем, что нехватка средств не может оправдывать дискриминацию сирот.
Отсутствие надлежащего финансирования на цели обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не может служить основанием для умаления жилищных прав данной категории граждан, — говорится в сообщении.
Суд отклонил 12 заявлений, еще столько же документов находятся на рассмотрении суда. Сообщается, что по оставшимся заявлениям прокуратура будет придерживаться прежней позиции. Напоминаем: в этом году областные власти хотят потратить на покупку 85-квартир для сирот 79,2 млн рублей.
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