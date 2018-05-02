Нижегородские военные проведут «сутки на броне»

Игра посвящена 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и исторической встрече на Эльбе союзных войск по антигитлеровской коалиции, и будет способствовать дальнейшему сближению народов земли, наращиванию партнёрского взаимодействия по созданию единого пространства безопасности без разделительных линий в интересах мира и процветания, на благо всего человечества.

Франции, Швейцарии, Голландии, Германии, Канады, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Эстонии, Китая, Греции, На игру зарегистрировались команды и участники из Израиля Сирии и других стран. Российские участники представляют большую часть субъектов Федерации — заявки на игру подали команды от Калининграда до Приамурья.

Цель «Суток на броне» — патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, укрепление отношений со стратегическими партнерами России, развитие многосторонних отношений в целях выполнения задач по поддержанию мира и безопасности на земле.

Сюжет игры представляет собой не конкретное сражение, а смешение реальных исторических событий и художественного вымысла с целью адаптировать современные методы ведения боевых действий к состоявшимся в прошлом войнам и военным конфликтам. Прошлые сражения переложены на современные, не политические, а тактические реалии с наличием военной техники, авиации, более эффективным стрелковым оружием. При таком сценарии не затрагиваются патриотические, национальные, религиозные и иные эмоциональные чувства участников игры.

В итоге в течение суток участники игры, в числе которых и команды из разных стран мира, в динамичных сражениях на территории всего полигона «Алабино» смогут продемонстрировать свои индивидуальные тактические и технические знания, слаженную командную работу. В ходе масштабного патриотического мероприятия молодёжь ощутит на себе всю тяжесть воинской службы, ознакомится в действии с современным вооружением российской армии.

Бронетехника, инженерные сооружения, дымы и пиротехнические спецэффекты привнесут в сюжет игры реалистичность боя. А взаимопомощь и чёткая работа в команде явится основополагающим фактором успеха операции любой из сторон конфликта. Победа команды в «Сутках на броне» зависит от каждого игрока. А все вместе будут бороться за ресурсы, за разведданные, обманывать противника, проводить бесконечные манёвры, чтобы превратить тактическое превосходство в стратегическое. И — победить.

На чьей стороне победа окажется на этот раз не известно даже мудрейшим организаторам «Суток на броне» — конфликт интересов сторон разрешится в последние минуты игры и в пользу того, чья военная доктрина обеспечит превосходство над противником.

Масштабный патриотический проект Оргкомитета «ЗАРЯ» за прошедшие восемь лет стал не только сверхпопулярным, но и социально значимым, оказав неоценимую помощь в формировании здорового общества, как в нашей стране, так и в ближнем и дальнем зарубежье, служит делу мира и безопасности на земле.

Стрельба из автоматов и миномётов, взрывы гранат и раскатистый грохот канонады над полигоном, атаки и оборона — всё это ждёт участников военно-тактической игры «Сутки на броне». Количество участников — более 4000 человек. В открытии мероприятия примут участие — руководство Минобороны, общественных ветеранских и молодёжных патриотических организаций, ДОСААФ России, Герои Советского Союза и Российской Федерации.

Начало мероприятия 26 мая в 12:00 18+