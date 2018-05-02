Нижегородские военные проведут «сутки на броне» 

26-27 мая на полигоне «Алабино», с участием военнослужащих и военной техники прославленного соединения — 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Оргкомитет федеральных военно-тактических игр «ЗАРЯ» и Федерация военно-тактической подготовки, при поддержке Министерства обороны Российской Федерации, совместно с ДОСААФ России и Телеканалом «Звезда» проведут захватывающее и масштабное мероприятие весеннего сезона 2018 года — ежегодную крупнейшую в мире 12-ю Международную военно-тактическую игру «ЗАРЯ: Сутки на броне».
Игра посвящена 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и исторической встрече на Эльбе союзных войск по антигитлеровской коалиции, и будет способствовать дальнейшему сближению народов земли, наращиванию партнёрского взаимодействия по созданию единого пространства безопасности без разделительных линий в интересах мира и процветания, на благо всего человечества.
Проведение мероприятия поддержано Министром обороны Российской Федерации, Героем Российской Федерации генералом армии С. К. Шойгу, согласовано Начальником Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, Героем Российской Федерации генералом армии В. В. Герасимовым. С 2016 года игра проходит на Кубок Министра обороны России.
На игру зарегистрировались команды и участники из Израиля, Франции, Швейцарии, Голландии, Германии, Канады, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Эстонии, Китая, Греции, Сирии и других стран. Российские участники представляют большую часть субъектов Федерации — заявки на игру подали команды от Калининграда до Приамурья.
Цель «Суток на броне» — патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, укрепление отношений со стратегическими партнерами России, развитие многосторонних отношений в целях выполнения задач по поддержанию мира и безопасности на земле.
Сюжет игры представляет собой не конкретное сражение, а смешение реальных исторических событий и художественного вымысла с целью адаптировать современные методы ведения боевых действий к состоявшимся в прошлом войнам и военным конфликтам. Прошлые сражения переложены на современные, не политические, а тактические реалии с наличием военной техники, авиации, более эффективным стрелковым оружием. При таком сценарии не затрагиваются патриотические, национальные, религиозные и иные эмоциональные чувства участников игры.
В итоге в течение суток участники игры, в числе которых и команды из разных стран мира, в динамичных сражениях на территории всего полигона «Алабино» смогут продемонстрировать свои индивидуальные тактические и технические знания, слаженную командную работу. В ходе масштабного патриотического мероприятия молодёжь ощутит на себе всю тяжесть воинской службы, ознакомится в действии с современным вооружением российской армии.
Бронетехника, инженерные сооружения, дымы и пиротехнические спецэффекты привнесут в сюжет игры реалистичность боя. А взаимопомощь и чёткая работа в команде явится основополагающим фактором успеха операции любой из сторон конфликта. Победа команды в «Сутках на броне» зависит от каждого игрока. А все вместе будут бороться за ресурсы, за разведданные, обманывать противника, проводить бесконечные манёвры, чтобы превратить тактическое превосходство в стратегическое. И — победить.
На чьей стороне победа окажется на этот раз не известно даже мудрейшим организаторам «Суток на броне» — конфликт интересов сторон разрешится в последние минуты игры и в пользу того, чья военная доктрина обеспечит превосходство над противником.
Масштабный патриотический проект Оргкомитета «ЗАРЯ» за прошедшие восемь лет стал не только сверхпопулярным, но и социально значимым, оказав неоценимую помощь в формировании здорового общества, как в нашей стране, так и в ближнем и дальнем зарубежье, служит делу мира и безопасности на земле.
Стрельба из автоматов и миномётов, взрывы гранат и раскатистый грохот канонады над полигоном, атаки и оборона — всё это ждёт участников военно-тактической игры «Сутки на броне». Количество участников — более 4000 человек. В открытии мероприятия примут участие — руководство Минобороны, общественных ветеранских и молодёжных патриотических организаций, ДОСААФ России, Герои Советского Союза и Российской Федерации.
Начало мероприятия 26 мая в 12:00 18+