В ООН призвали мировых лидеров противостоять антисемитизму

ООН , 2 мая — РИА Новости . Спецпредставитель ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов призвал мировых лидеров противостоять антисемитизму в мире после высказываний палестинского лидера о холокосте.

"Палестинский лидер Махмуд Аббас решил использовать свою речь на открытии Палестинского национального совета для повторения наиболее презрительных антисемитских оскорблений, в том числе, предположение о том, что причиной холокоста стало социальное поведение евреев. Подобные заявления неприемлемы, они крайне беспокоят, и не в интересах палестинского народа и мира на Ближнем Востоке", — говорится в заявлении Младенова.

"Отрицание религиозных и исторических связей еврейского народа с землей и их святыми местами в Иерусалиме не соответствует реальному положению дел", — отметил он.

Младенов подчеркнул, что холокост «стал результатом тысячи лет гонений», и попытки отрицать это опасны. «У лидеров есть обязанность противостоять антисемитизму где бы то ни было и всегда», — говорится в распространенном в Иерусалиме заявлении.

Аббас в недавней речи, как пишут СМИ, утверждал, что европейские евреи были объектом ненависти и подвергались гонениям из-за того, что занимались ростовщичеством. Евросоюз уже выступил с заявлением по этому поводу. ЕС считает неприемлемыми некоторые высказывания палестинского лидера Махмуда Аббаса об Израиле и холокосте, подобная риторика лишь подыгрывает тем, кто выступает против решения палестино-израильского конфликта по принципу двух государств, заявили в среду в европейской внешнеполитической службе.