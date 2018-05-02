Ещё
В ООН призвали мировых лидеров противостоять антисемитизму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ООН призвали мировых лидеров противостоять антисемитизму 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
ООН, 2 мая — РИА Новости. Спецпредставитель ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов призвал мировых лидеров противостоять антисемитизму в мире после высказываний палестинского лидера о холокосте.
"Палестинский лидер Махмуд Аббас решил использовать свою речь на открытии Палестинского национального совета для повторения наиболее презрительных антисемитских оскорблений, в том числе, предположение о том, что причиной холокоста стало социальное поведение евреев. Подобные заявления неприемлемы, они крайне беспокоят, и не в интересах палестинского народа и мира на Ближнем Востоке", — говорится в заявлении Младенова.
"Отрицание религиозных и исторических связей еврейского народа с землей и их святыми местами в Иерусалиме не соответствует реальному положению дел", — отметил он.
Младенов подчеркнул, что холокост «стал результатом тысячи лет гонений», и попытки отрицать это опасны. «У лидеров есть обязанность противостоять антисемитизму где бы то ни было и всегда», — говорится в распространенном в Иерусалиме заявлении.
Аббас в недавней речи, как пишут СМИ, утверждал, что европейские евреи были объектом ненависти и подвергались гонениям из-за того, что занимались ростовщичеством. Евросоюз уже выступил с заявлением по этому поводу. ЕС считает неприемлемыми некоторые высказывания палестинского лидера Махмуда Аббаса об Израиле и холокосте, подобная риторика лишь подыгрывает тем, кто выступает против решения палестино-израильского конфликта по принципу двух государств, заявили в среду в европейской внешнеполитической службе.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил палестинского лидера Махмуда Аббаса в антисемитизме и отрицании холокоста, призвав мировое сообщество осудить его высказывания.
РИА Новости: последние новости
Парусник "Крузенштерн" отправится в учебный рейс из Калининградской области Эксперт оценил перспективы антироссийских санкций США СМИ сообщили о сближении российского Су-27 с самолетом ВМС США над Балтикой
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Командир российского самолета умер по пути в Египет31
Мацейчука наказали58
Украина ввела новые санкции против России262
Умер легендарный советский певец171
Протестующие в Армении перешли к «насилию над людьми»233
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение