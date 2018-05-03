В МИД Франции прокомментировали высказывания Аббаса о Холокосте

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил палестинского лидера Махмуда Аббаса в антисемитизме и отрицании Холокоста, призвав мировое сообщество осудить его высказывания, произнесенные в ходе одного из недавних выступлений. Аббас в недавней речи, как пишут СМИ, утверждал, что европейские евреи были объектом ненависти и подвергались гонениям из-за того, что занимались ростовщичеством.

"Франция разделяет эмоции, вызванные этими высказыванием президента Аббаса. Мы сожалеем о них и считаем их ложными, ничтожными и несвоевременными", — отметил представитель МИД Франции.

Париж призывает всех действовать в духе мира и диалога, чтобы создать необходимые условия для справедливого и прочного мира между израильтянами и палестинцами. «Это требует наибольшей ответственности каждой из сторон при публичных заявлениях», — отметили во французском МИД.

Французская сторона также напомнила о своем полном осуждении антисемитизма во всех его формах, а также о своей решимости неустанно бороться с его проявлениями.