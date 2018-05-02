ЕС осудил президента Палестины за негативные высказывания о Холокосте 

ТАСС, 2 мая. Евросоюз считает неприемлемыми замечания главы Государства Палестины Махмуда Аббаса о Холокосте. Об этом сообщается в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич, распространенном в среду.
"Речь палестинского президента Махмуда Аббаса, произнесенная 30 апреля, содержала неприемлемые замечания о причинах Холокоста и легитимности [существования] Израиля. Такая риторика идет на пользу только тем, кто не хочет двустороннего решения, за которое неоднократно ратовал президент Аббас", — говорится в тексте.
Как подчеркивается в заявлении, представители ЕС рассматривают антисемитизм как важнейшую угрозу открытому и либеральному обществу. «Европейский союз по-прежнему привержен борьбе с любыми формами антисемитизма и любыми попытками потворствовать, оправдывать или умалять значение Холокоста», — добавили во внешнеполитической службе.
Ранее в среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество осудить антисемитские высказывания Аббаса. По его словам, в своем выступлении палестинский лидер утверждал, что «евреев Европы преследовали и убивали не потому, что они были евреями, а потому, что они давали ссуды под процент».