«Нелегко узнавать правду»: британцы пожаловались на предвзятые СМИ

"Услышав, как Хиллари Клинтон называет Россию врагом, я решил самостоятельно поискать информацию о России при помощи интернета и телеканала RT , — пишет местный житель. — Посмотрев четыре часа интервью Оливера Стоуна , я был поражен прямотой, авторитетом, интеллектом и здравым смыслом Путина. Хотелось бы, чтобы он мог обращаться к людям на Западе напрямую".

По мнению некоторых британцев, их согражданам будет нелегко узнавать правду, пока они доверяют «предвзятым Би-Би-Си».

Многие жители Британии подчеркнули, что надеются на улучшения отношений с Россией.

"В длительной перспективе мирное сосуществование выгодно всем", — написал местный житель.

We appreciate the support of our friends and followers. pic.twitter.com/abHFdI5H1h

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 2 мая 2018 г.

Автор одного из писем выразил сожаление политикой своего и «многих других» государств, которые заняли антироссийскую позицию.