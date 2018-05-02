Вспомнить всех

Великая Отечественная война забрала близких почти у каждого человека. Часто люди даже не знают, где и когда погиб их родственник, где он похоронен, не имеют возможности посетить его могилу.

Однако сейчас в интернете есть множество сайтов, где можно найти данные о близких, погибших или пропавших без вести во время войны. «ВМ» подготовила для своих читателей обзор самых популярных ресурсов на эту тему.

Добровольческий проект «Архивный батальон»

Проект по восстановлению сведений об участниках войн XX века создан на основе московского отделения «Бессмертного полка России». Участники проекта взаимодействуют с Центральным архивом Минобороны РФ , Центром розыска и информации Российского Красного Креста , Российским военным архивом, Государственным архивом социально-политической истории и другими.

Содержит информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период войны и послевоенный период. Здесь собраны и переведены в электронный вид десятки тысяч документов общим объемом более 10 млн листов. Содержащаяся в них информация — более 20 миллионов записей.

Подвиг народа

Проект Минобороны России — уникальный информационный ресурс открытого доступа, наполняемый всеми имеющимися в военных архивах документами о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной.

Электронная книга памяти

Проект организации «Бессмертный полк — Москва» создан совместно с центрами госуслуг «Мои документы». Здесь собираются сведения о жителях столицы, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Сейчас в архиве более 166 тысяч имен.

Солдат

Старейший портал российского интернета по установлению судеб погибших и пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны военнослужащих и розыску их близких.

Общероссийское общественное гражданско-патриотического движение «Бессмертный полк России» собирает истории об участниках Великой Отечествен-ной. База пополняется ежедневно. Здесь можно не только добавить своего солдата-ветерана во всероссийскую «копилку», осуществить поиск по существующим.

Победители

Проект был создан к 60-летию Победы. Тогда удалось собрать списки более миллиона ветеранов — солдат Великой Отечественной войны, живущих по всей России и за рубежом. С тех пор прошло много лет, и сегодня, увы, в живых осталось гораздо меньше ветеранов войны. Но и имена тех, кого уже нет, с сайта не убирают.

Помни про Электронный мемориал. Каждый зарегистрированный пользователь может создать здесь страницу памяти, фотогалерею умершего близкого и родного человека, рассказать о его биографии, почтить память покойного, оставить слова памяти и благодарности. Также человек может найти на сайте умершего родственника и друга, осуществить поиск погибших и пропавших в Великой Отечественной войне.