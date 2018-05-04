В Дзержинском районе Волгограда запустят новый танцующий фонтан

В воскресенье, 6 мая, в парке «Семейный» Дзержинского района Волгограда сотней разных оттенков заиграет новый фонтан — «меломан».

— «Семейный парк» получил 10 миллионов рублей на благоустройство, — рассказали в пресс-службе администрации Волгограда. — Старый фонтан получил вторую жизнь, превратившись в современный водный объект площадью почти 200 квадратных метров. Трехметровые струи будут светиться 16 миллионами оттенков. Добиться слаженной работы всех элементов фонтанного комплекса позволит современная электроника.

Праздновать открытие фонтана в парке начнут в 15:00. Волгоградцам предлагают остаться до сумерек и увидеть «танец» нового аттракциона.

Святящийся всеми цветами радуги фонтан станет лишь финалом праздничного шоу. Волгоградцев зовут на выставку ретромашин, выступление цирковых артистов и военно-патриотическую игру. Завершится программа праздничным концертом, на котором выступят творческие коллективы города.