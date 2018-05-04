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В Дзержинском районе Волгограда запустят новый танцующий фонтан
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В Дзержинском районе Волгограда запустят новый танцующий фонтан 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В воскресенье, 6 мая, в парке «Семейный» Дзержинского района Волгограда сотней разных оттенков заиграет новый фонтан — «меломан».
— «Семейный парк» получил 10 миллионов рублей на благоустройство, — рассказали в пресс-службе администрации Волгограда. — Старый фонтан получил вторую жизнь, превратившись в современный водный объект площадью почти 200 квадратных метров. Трехметровые струи будут светиться 16 миллионами оттенков. Добиться слаженной работы всех элементов фонтанного комплекса позволит современная электроника.
Праздновать открытие фонтана в парке начнут в 15:00. Волгоградцам предлагают остаться до сумерек и увидеть «танец» нового аттракциона.
Святящийся всеми цветами радуги фонтан станет лишь финалом праздничного шоу. Волгоградцев зовут на выставку ретромашин, выступление цирковых артистов и военно-патриотическую игру. Завершится программа праздничным концертом, на котором выступят творческие коллективы города.
Большой светомузыкальный фонтан строят и в мемориальном парке Мамаева кургана. Водное сооружение, танцующее под любую мелодию, откроется в день России. О строительстве нового фонтана читайте в нашем материале.
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