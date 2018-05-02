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В Одессе закончился марш националистов
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В Одессе закончился марш националистов 

Российская Газета 30 минут назад
Фото: Российская Газета
В Одессе 2 мая прошел марш украинских националистов, в котором приняли участие порядка 700 человек, в их числе участники "Правого сектора" (группировка запрещена в РФ) и другие организации ультраправого толка.
Марш от памятника Тарасу Шевченко в центр города к Соборной площади прошел под крики «Москалей на ножи!». После митинга на Соборной площади националисты разошлись.
Для поддержания охраны порядка в Одессу привлечено порядка 2,3 тысячи полицейских, силовиков и сотрудников СБУ.
Ранее сегодня на Куликовом поле в центре Одессы прошли массовые памятные мероприятия, посвященные трагедии в Доме профсоюзов, где 2 мая 2014 года погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Собравшиеся на Куликовом поле выпустили в небо черные шары с надписью «Одесса, 2 мая, помним».
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