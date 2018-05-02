УрФО: двусмысленный Первомай, весенний снежок и низкопробная мерзость

Подходят к концу майские выходные, отдохнувшие и набравшиеся сил работники готовы вернуться к своим обязанностям. Вдоволь надышавшись свежим воздухом, отведав сочных шашлыков, представители уральской блогосферы вновь занимают свои наблюдательные посты. Но и в дни отдыха они старались быть на чеку, не упуская из виду важные события. О них вы можете узнать в нашем обзоре.

После многолюдных митингов все старались вместе с семьей выбраться на природу, чтобы там тихо и спокойно закончить праздничный день. voxpop_66 рассказал, как со своей семьей он отправился на дачу: «Отгуляли демонстрацию. Что делать дома в праздничный день? Правильно — нечего! Поэтому собрались и поехали всей семьей на дачу — поработать и отдохнуть! Дрова и шашлыки — что может быть лучше активного отдыха на природе! Дрова лежит с зимы, все никак не могу их допилить. Но они с каждым разом убывают! После часовой тренировки на дровах можно перейти и к приятностям! Жарим шашлыки! Я принес шашлык, мама его выложила на блюдо и принесла за стол».

Житель Челябинска vlad1_74 с присущей ему долей критики поведал о смысле праздника: «Губернатор Алтайского края рассказал об особом смысле Первомая. Поздравление с праздником Весны и Труда от главы Алтайского края Александра Карлина разместила пресс-служба губернатора региона 1 мая на официальном сайте Алтайского края. В своем обращении к жителям региона Александр Карлин отметил, что „Первомай наполнен особым смыслом, он олицетворяет созидание на благо родной земли. В этот день оценки собственных достижений соседствуют с памятью о поколениях предшественников, своим трудом создавших мощь великого государства“. Отдельно губернатор отметил ветеранов труда „за их многолетнюю самоотверженную работу, сохранение традиций наставничества“. Напоминаем, что Первомай или День международной солидарности трудящихся в Российской империи впервые отметили в 1890 году в Варшаве . Тогда рабочие, в знак солидарности с рабочими разных стран, провели стачку, в которой участвовало 10 тысяч человек. В последствии рабочие 1 мая стали проводить массовые демонстрации с политическими лозунгами. Вплоть до 1917 года первомайские демонстрации в России разгоняли силами правопорядка, и только в РСФСР, а затем и в СССР праздник получил статус государственного. Учитывая историю праздника и политический курс современной России, который носит существенно антисоветский характер, официальные поздравления рабочих с Первомаем носят двусмысленный характер». Сам же блогер прокомментировал эту новость так: «Властная элита хорошо понимает противоречивость 1 Мая. Им известны исторические корни этого действа, какой это праздник? Это, по сути, демонстрация силы трудящихся. Это в СССР не было повода к сопротивлению, поэтому это шествие назвали праздником в честь солидарности трудящихся всего мира. Лживость навязанного праздника сейчас выгодна властям, праздник весны и никаких проблем. На Красной площади не зря не видно представителей власти страны. Единственный кто вышел, так это Собянин, и то в рядах колонны. Кстати, выступления профсоюзных лидеров по ходу демонстрации, были довольно критичны, они выдвигали экономические и социальные требования трудящихся, но при трансляции федеральными каналами демонстрации, всё это было приглушено комментариями дикторов о празднике, о пикниках на природе, работе на приусадебных участках и т.п. Конечно, это было задумано специально. Думаю, что ничего не изменится в стране после инаугурации президента, будет косметическая кадровая перетусовка с небольшими нюансами, из которых раздуют видимость принципиальных изменений. Политику нашей власти легко объяснить следующим образом. Правильные и справедливые вещи должен озвучивать президент, и что-то он из этого действительно делает в режиме ручного управления. Но дальше этого ничего не делается, но т.к. мы вписаны в мировую финансовую систему именно она определяет востребованность того или иного производства. В этом суть политики. Естественно президент это понимает, но ничего кардинального для отрыва от мировой финансовой системы не делает. Мы даже здесь внутри можем поднять производство, достичь определённой производительности, но за счёт курса валют, все наши усилия могут быть перечёркнуты, кроме одной сферы — ресурсной. В первую очередь мы находимся под экономической оккупацией. Дойдёт ли это понимание до народа и выдвинет ли он свои требования об экономической независимости к следующему 1Мая зависит от интернет-сферы, телевидение и другие провластные СМИ, включая подкупленное интернет-сообщество, будут вести противоположную политику. Упускать в холостую такую традиционную энергию масс, я бы сказал — это преступление перед страной. Как бы там ни было, те, кто понимает, что происходит, не должны опускать руки, это, прежде всего, предательство перед своей совестью и, в конечном счёте, перед народом. Ситуация может обостриться в любой момент, даже просто случайно, вследствие какой-либо серьёзной аварии или даже природных бедствий, власть не справится и начнёт разваливаться. К этому надо быть всегда готовым. Как говорят философы: „Ничего нет вечного“.

С приходом мая все мы с нетерпением предвкушаем теплые деньки. Но не стоит расслабляться, ведь погода всегда непредсказуема. Май может быстро поменять настроение, ненадолго прикинувшись зимним месяцем. Так произошло с челябинцем под ником vedmed1969, который на днях побывал в Златоусте : „Приехали в город Зла. Тот, как всегда, не подкачал — а я снова и снова подумал, что ну её, эту летнюю резину, подождёт. Приехали тут, в кроссовочках! После снегопада ужасы-то какие! ДТП с трупом (жители Краснодара поехали на Урал), пробка из ездюков на летней резине. Обратно ехали после 17:00 — сухо и тепло, и хорошо“.

Коренным сибирякам же не привыкать к майским неожиданностям природы, они-то знают, к xte готовиться. Так, сургутянка galina_rm без доли удивления делится фотографиями заснеженных весенних окрестностей: „Весь парк на Сайме еще в снегу. Весна тихо крадучись подбирается к парку! Только-только освободились некоторые поляны. А где-то лужи, в которых отражаются сосны. Да, и запах сосновый сейчас более ощутим, чем зимой. Оттаивают дереввья после трескучих сибирских морозов! Сайма тоже освобождается от снега и льда потихоньку, но наполнится водой из Оби , когда пройдет ледоход. Я даже нашла на одной полянке цветы мать-и-мачехи, хотела что-то интересное про эти цветы написать, но все легенды об этих цветах такие грустные, что даже не хочется копипастить!“

Если отдыха на природе вам мало и хочется чего-то нового, то блогер zergulio ( Сергей Колясников ) из Екатеринбурга советует вам с детьми посетить летный тренажер: „Чудную совершенно вещь увидел сегодня на третьем этаже в ТРЦ Алатырь (на Малышева 5). Взвизгнув, стремительно забежал внутрь. В общем, это реальный авиатренажер. Любые аэропорты мира, сложности полета и т.п. Одна проблема, дети только с 8+ лет. Так что сам если и пойду, то годиков так через пять. Идти туда без ребенка, согласитесь, преступление Цены конечно весьма и весьма серьезные. Но они для трех человек, да если еще идти в будни, отчего бы и не попробовать. Интересный кто-то замутил себе бизнес, причем целую сеть. Пытался найти стоимость такого тренажера, чтобы определить размер инвестиций. Но думаю вложений немало, гораздо более простое подобие стоит 2,4 млн Камрады из Питера пишут, у них есть симулятор ТУ-154, с отличными ценами“.

Приятного вам чтения — и мирного неба над головой!