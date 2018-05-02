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Максим Фадеев рассказал про здоровье Наргиз
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Максим Фадеев рассказал про здоровье Наргиз 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Недавно Наргиз Закирова отменила свои концерты, после этого в СМИ сразу поползли разговоры о серьезном заболевании исполнительницы. Максим Фадеев, как продюсер и близкий друг артистки, поспешил рассказать о состоянии ее здоровья.
Певица действительно вынуждена была обратиться к медикам, причиной этого стала банальная простуда. Никаких смертельных или тяжелых болезней, по словам Фадеева, у нее нет. Как и все его подопечные, Наргиз регулярно проходит врачебный осмотр, который не выявил ничего опасного.
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