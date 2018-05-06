Максим Фадеев отмечает 50-летие 

На своей странице в социальной сети Инстаграм продюсер опубликовал видео-поздравление своих друзей.
Известному музыкальному продюсеру Максиму Фадееву исполнилось 50 лет.
— Офис MALFA приготовил мне такой сюрприз вместе с моими друзьями! оказывается, там у нас в YouTube сообществе чуть ли не целое кино с поздравлениями. Слов нет! Люблю! — написал Максим Фадеев на своей странице в социальной сети Инстаграм.
Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim)
6 Май 2018 в 3:53 PDT В ролике Максима Фадеева поздравили Тимати, Григорий Лепс, группа Serebro, Иосиф Пригожин, Тимур Батрутдинов, Павел Воля и другие.
СПРАВКА
Максим Фадеев родился в семье музыкантов 6 мая 1968 года. Окончил не одно музыкальное училище, затем начал писать песни и стал солистом в собственной группе. После переезда в Москву стал сочинять аранжировки для Ларисы Долиной и Валерия Леонтьева.
В качестве продюсера Максим Фадеев помог «стать на ноги» Юлии Савичевой, Линде, Иракли, Наргиз, группе «SEREBRO». Сейчас продюсер помогает найти таланты в телешоу «Песни на ТНТ».
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