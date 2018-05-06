Максим Фадеев отмечает 50-летие

На своей странице в социальной сети Инстаграм продюсер опубликовал видео-поздравление своих друзей.

Известному музыкальному продюсеру Максиму Фадееву исполнилось 50 лет.

— Офис MALFA приготовил мне такой сюрприз вместе с моими друзьями! оказывается, там у нас в YouTube сообществе чуть ли не целое кино с поздравлениями. Слов нет! Люблю! — написал Максим Фадеев на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim)

СПРАВКА

Максим Фадеев родился в семье музыкантов 6 мая 1968 года. Окончил не одно музыкальное училище, затем начал писать песни и стал солистом в собственной группе. После переезда в Москву стал сочинять аранжировки для Ларисы Долиной и Валерия Леонтьева

В качестве продюсера Максим Фадеев помог «стать на ноги» Юлии Савичевой , Линде, Иракли, Наргиз, группе «SEREBRO». Сейчас продюсер помогает найти таланты в телешоу «Песни на ТНТ».

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