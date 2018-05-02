Безопасность труда — главное правило Роспана

Всемирный день охраны труда — праздник, который в компании «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» отмечают ежегодно. В преддверии торжественного дня заместитель генерального директора по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Олег Зыков рассказал о повседневной работе подразделения и о том, почему в ней не бывает мелочей.

Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды — основные приоритеты Роспана. Газодобывающее предприятие находится в числе лидеров среди дочерних обществ Роснефти по низкому уровню производственного травматизма.

— Олег Николаевич, какова роль блока ПБОТОС в жизни Роспана?

— Ключевая задача подразделения — способствовать созданию безопасных для жизни и здоровья условий труда, контролировать их соблюдение в ходе деятельности предприятия.

Совместно с другими структурными подразделениями предприятия мы занимаемся организацией и проведением обучения работников безопасным правилам выполнения работ, обеспечением их спецодеждой, проводим специальную оценку условий труда на рабочих местах, медицинские осмотры и многое другое. Осуществляем контроль деятельности подрядных организаций при выполнении работ на объектах Общества. Особое внимание уделяется обучению и аттестации работников Общества и подрядных организаций по «Золотым правилам безопасности труда». Нам важно, чтобы каждый сотрудник постоянно помнил и применял «Золотые правила безопасности труда», тогда, приехав на кустовую площадку или любой иной объект производства работ, он будет осознанно выполнять все необходимые требования, контролировать их выполнение теми, кто находится рядом с ним.

— За прошедшие пять лет показатели производственного травматизма в Обществе удерживаются на нулевом уровне. Как удается воспитывать у сотрудников чувство повышенной ответственности?

— Хвалить себя за нулевые показатели неправильно, это ведет к расслабленности. Отсутствие случаев производственного травматизма — повод работать с еще большей самоотдачей. Сегодня в Роспане создаются новые подразделения, идет масштабное строительство, на объектах Общества растет количество работников, а значит, увеличиваются объемы работы у специалистов по ПБОТОС.

Конечно, на итоговый результат влияют такие мероприятия, как «Минутка безопасности», Стоп-часы, коллективный анализ молний, индивидуальные беседы с сотрудниками. Я надеюсь, что каждый из нас понимает, насколько в вопросах безопасности мы зависим друг от друга. Однажды проявленная работником беспечность, невнимательность может привести к тяжелым последствиям для всего коллектива. В качестве положительного примера такого поведения приведу случай, когда при посещении объектов одним из руководителей Компании представители Общества не разрешили ему подняться на площадку, расположенную на высоте, так как у него не было необходимых средств индивидуальной защиты. На итоговом совещании представитель Компании обозначил этот момент как положительный.

— Как строится работа с подрядчиками в направлении безопасности труда?

— Мы предъявляем жесткие требования к подрядным организациям в области ПБОТОС и это оправданно. Сотрудники Роспана и персонал подрядных организаций работают на наших объектах бок о бок и несут равную ответственность за безопасность производственного процесса.

Допуск персонала подрядчиков на наши объекты осуществляется только при наличии документов, подтверждающих их квалификацию по планируемому виду деятельности, аттестацию по охране труда и промышленной безопасности, отсутствие медицинских противопоказаний для работы в условиях Крайнего Севера. С 2017 года при выборе подрядчика учитывается его коэффициент частоты травматизма за последние три года. Отдельное направление проверок — уровень подготовки водителей, техническое состояние транспорта и мобильных вагонов-домов.

— Какие мероприятия ко Дню охраны труда планирует реализовать Роспан?

— Работники отдела по охране труда — народ творческий, ежегодно они проводят викторины по «Золотым правилам безопасности труда», конкурс «Безопасный инструмент», игру «Что? Где? Когда?», конкурс детского рисунка.

— Что пожелаете коллегам во Всемирный день охраны труда?

— Уважаемые коллеги, поздравляю вас с праздником! Будьте, пожалуйста, бдительны, ответственно относитесь к вопросам безопасности. Берегите себя!

Зуля Османова