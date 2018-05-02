Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по укусам клещей

Дозвониться и получить комментарий специалиста можно будет ежедневно, но не круглосуточно.

Тематическое консультирование с 1 по 15 мая проведут специалисты ведомства по телефонам: (4712) 58-71-86 — в рабочие дни, (4712) 58-71-88 — в праздничные дни. Звонки принимаются с 10.00 до 17.00, с перерывом с 13.00 до 14.00.