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Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по укусам клещей
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Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по укусам клещей 

Курские известия 26 минут назад
Фото: Курские известия
Дозвониться и получить комментарий специалиста можно будет ежедневно, но не круглосуточно.
Тематическое консультирование с 1 по 15 мая проведут специалисты ведомства по телефонам: (4712) 58-71-86 — в рабочие дни, (4712) 58-71-88 — в праздничные дни. Звонки принимаются с 10.00 до 17.00, с перерывом с 13.00 до 14.00.
Специалисты роспотребнадзора напоминают, что при укусе клеща необходимо максимально быстро показаться врачу, тем более, что с началом по-настоящему летней погоды, клещи заметно активизировались.
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