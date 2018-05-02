Кому молятся, чтобы найти работу

Из самых насущных проблем для большинства современных людей является поиск работы. И не какой угодно, а достойной, с хорошей оплатой и возможностью реализоваться, принести пользу людям. Православная церковь в таком случае рекомендует обращаться и к святым, чтобы с помощью их заступничества испросить Божьей милости.

Матрона Московская

Считается, что она помогает в бытовых вопросах и в семейных делах, в поиске работы. Обращаясь к ней, необходимо просить найти хорошую работу, которая позволит расти духовно, а не погрязнуть в мирских делах. Нужно упомянуть и о том, чтобы начальник (работодатель) были милостивыми, и чтобы у человека оставались силы и время на выполнение духовной миссии.

Спиридон Тримифунтский

Он жил в III-IV веках нашей эры, с детства он выполнял разную работу, в том числе пас скот, убирал хлеба, но несмотря на тяжкий труд и лишения, которые сопровождали его с детства, всегда находил время для служения Богу. Он мог видеть и тайные грехи, которые овладели людьми и призывал их к покаянию.

Этот святой отличался особым радушием и душевной отзывчивостью, помогая странникам и бездомным людям, находящимся в тяжелой ситуации. Он не боялся обличать людей, наделенных большой властью, если из-за их поступков притеснялись бедные.

За столь ценные душевные качества Господь наградил его даром изгнания бесов, исцеления и предвидения. Святой видел самое сокровенное в сердцах людей, поэтому рекомендуется просить у него помощи в поиске работы с искренним желанием не стяжать материальные блага для удовлетворения своих потребностей, но и чтобы получить возможность помогать нуждающимся, как делал это и сам святой.

Митрофан Воронежский

Это епископ Русской Православной Церкви, живший в XVIII веке. Слава о нём прошла по всей земле ввиду обилия милосердных дел. Его изображают на иконах в виде строгого, умудренного и доброго старца. К нему нужно обращаться с чистыми помыслами и просить помочь в разрешении рабочих и семейных вопросов.

Ксения Петербуржская

Она также помогает в семейных и бытовых вопросах. Жизнь этой святой была наполнена испытаниями, которые она выбрала добровольно. Несмотря на то, что она терпела многочисленные насмешки в городе, так как ее считали юродивой, она непрестанно молилась за всех, даже за своих обидчиков. Люди заметили, что если она заходила к кому-то в гости, дарила что-то, то у человека наступало процветание, в доме появлялся достаток. В тяжелых жизненных ситуациях, в том числе и с материальной точки зрения, рекомендуется обращаться за помощью и к Ксении Петербуржской.

Он помогает искренне верующим и, в частности, людям, находящимся в тяжелых и даже опасных жизненных ситуациях. Нередко ему молились моряки во время странствий, потерявшиеся путешественники, солдаты на войне. Он дарит ясность мысли, уверенность, помогает людям, имеющим твердую веру, найти достойную работу несмотря на трудности.