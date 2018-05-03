Современный спорткомплекс появится на пересечении Московского шоссе и Революционной в Самаре 

Объект планируется завершить к чемпионату мира по футболу. В Самаре благоустраивают территорию бывшего рынка, расположенного на пересечении Московского шоссе и Революционной. К чемпионату мира по футболу здесь появится современный спортивный комплекс с четырьмя футбольными полями, сообщает департамент информационной политики губернатора Самарской области в своем твиттер-аккаунте. Отмечается, что в настоящее время разравнивают место для асфальтирования.
Фото: твиттер-аккаунт департамента информационной политики губернатора Самарской области