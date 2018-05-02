Дмитрий Азаров проверил готовность к ЧМ-2018 Волжского и Красноглинское шоссе в Самаре

Объезд маршрутов ЧМ-2018 продолжается, пишет департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области

Сегодня, 2 мая, под пристальное внимание чиновников попали сразу две важнейшие магистрали областного центра: Волжское и Красноглинское шоссе. Именно они станут главными въездными воротами в Самару для гостей грядущего чемпионата мира по футболу — 2018.

Комиссия во главе с руководителем региона Дмитрием Азаровым подробно рассмотрела вопросы благоустройства съездов и откосов, расстановки шумозащитных экранов, удаления рекламных конструкций.

Объезд маршрутов pic.twitter.com/5I3yAyoyBz.. ; Департамент информационной политики (@SamRegion_Press)

Кроме того, чиновники посетили самарскую набережную, гостиницу Lotte, Загородный парк. Реконструкция последнего, к слову, начнётся, предположительно, в следующем году.

В ходе сегодняшней инспекции Дмитрий Азаров оценил, насколько город готов к проведению ЧМ-2018, и поручил исправить имеющиеся недочёты в кратчайшие сроки.

Фото: Твиттер-аккаунт департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области