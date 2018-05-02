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Дмитрий Азаров проверил готовность к ЧМ-2018 Волжского и Красноглинское шоссе в Самаре
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Дмитрий Азаров проверил готовность к ЧМ-2018 Волжского и Красноглинское шоссе в Самаре 

ТРК Губерния 45 минут назад
Фото: ТРК Губерния
Объезд маршрутов ЧМ-2018 продолжается, пишет департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Сегодня, 2 мая, под пристальное внимание чиновников попали сразу две важнейшие магистрали областного центра: Волжское и Красноглинское шоссе. Именно они станут главными въездными воротами в Самару для гостей грядущего чемпионата мира по футболу — 2018.
Комиссия во главе с руководителем региона Дмитрием Азаровым подробно рассмотрела вопросы благоустройства съездов и откосов, расстановки шумозащитных экранов, удаления рекламных конструкций.
Объезд маршрутов pic.twitter.com/5I3yAyoyBz.. ; Департамент информационной политики (@SamRegion_Press)
Кроме того, чиновники посетили самарскую набережную, гостиницу Lotte, Загородный парк. Реконструкция последнего, к слову, начнётся, предположительно, в следующем году.
В ходе сегодняшней инспекции Дмитрий Азаров оценил, насколько город готов к проведению ЧМ-2018, и поручил исправить имеющиеся недочёты в кратчайшие сроки.
Фото: Твиттер-аккаунт департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области
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