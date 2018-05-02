Замминистра внешней торговли: препятствий для участия британского бизнеса в ПМЭФ нет

ЛОНДОН, 2 мая. / ТАСС /. Никаких препятствий для участия представителей британского бизнеса в Петербургском международном экономическом форуме ПМЭФ-2018 не существует. Об этом заявила заместитель министра внешней торговли Рона Фэрхед, отвечая на вопросы членов Палаты лордов , верхней палаты британского парламента.

"Это правда, что мы отменили все запланированные контакты на высоком уровне с Россией , но мы не ограничиваем все формы взаимодействия, — заявила она. — Практически все крупные британские компании будут представлены [на ПМЭФ], точно так же, как сотрудники нашего министерства внешней торговли и наш посол. Подобный вид встреч критически важен для того, чтобы гарантировать, что между нашими бизнесменами, между нашими народами есть взаимодействие". «На самом деле мы поощряем взаимодействие в областях, представляющих совместный интерес, таких как образование, соответствующий правилам санкционного режима бизнес, защита окружающей среды и изменение климата», — добавила баронесса Фэрхед.

При этом она отметила, что в соответствии с последними решениями кабинета министров Соединенного Королевства ни один министр не отправится на ПМЭФ. «Что касается нашей позиции по России и нашего ответа на действия в Сирии , на Украине и атаку в Солсбери, мы стараемся показать, что этот вопрос является реальной угрозой для международного правопорядка, основанного на правилах, — отметила Фэрхед. — Мы стараемся посылать ясный сигнал, что подобные действия недопустимы и незаконны, и дать выверенный ответ, чтобы показать, до какой степени мы не удовлетворены этими действиями, в то же время продолжая сотрудничать в других сферах и оказывая поддержку участию бизнеса в соответствующей правилам санкционного режима деятельности».

При этом Фэрхед повторила принцип, взятый правительством Великобритании в отношении России: «Взаимодействуй, но остерегайся».

Сессия вопросов представителю правительства была проведена 30 апреля по запросу члена Палаты лордов Ричарда Балфа. Лордов интересовало, нанесет ли вред британскому бизнесу позиция Лондона, ограничивающего взаимодействие с Москвой , что мешает британским министрам поехать в Санкт-Петербург и активнее защищать бизнес-интересы своей страны за столом переговоров. Фэрхед указали на то, что в форуме ожидается участие президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Японии Синдзо Абэ , а также на то, что некоторые из тем форума, в частности о роли блокчейна и безопасности глобальной цифровой инфраструктуры, являются важными для Великобритании.

О форуме

Петербургский международный экономический форум пройдет 24-26 мая 2018 года. Основными темами обсуждения станут экономика будущего и роль креативных пространств в деловой среде. Кроме того, организаторы включили в программу вопросы, связанные с развитием несырьевого экспорта, туризма, а также приоритетных проектов в промышленности Петербурга.

ПМЭФ — один из ключевых мировых экономических дискуссионных форматов, проводимых под патронатом президента РФ. Традиционно в деловом мероприятии принимают участие главы иностранных государств и правительств, видные общественные деятели, руководители международных организаций, крупных компаний, ведущие мировые эксперты и аналитики, а также представители медийного сообщества.