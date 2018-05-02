Замминистра внешней торговли: препятствий для участия британского бизнеса в ПМЭФ нет 

ЛОНДОН, 2 мая. /ТАСС/. Никаких препятствий для участия представителей британского бизнеса в Петербургском международном экономическом форуме ПМЭФ-2018 не существует. Об этом заявила заместитель министра внешней торговли Рона Фэрхед, отвечая на вопросы членов Палаты лордов, верхней палаты британского парламента.
"Это правда, что мы отменили все запланированные контакты на высоком уровне с Россией, но мы не ограничиваем все формы взаимодействия, — заявила она. — Практически все крупные британские компании будут представлены [на ПМЭФ], точно так же, как сотрудники нашего министерства внешней торговли и наш посол. Подобный вид встреч критически важен для того, чтобы гарантировать, что между нашими бизнесменами, между нашими народами есть взаимодействие". «На самом деле мы поощряем взаимодействие в областях, представляющих совместный интерес, таких как образование, соответствующий правилам санкционного режима бизнес, защита окружающей среды и изменение климата», — добавила баронесса Фэрхед.
При этом она отметила, что в соответствии с последними решениями кабинета министров Соединенного Королевства ни один министр не отправится на ПМЭФ. «Что касается нашей позиции по России и нашего ответа на действия в Сирии, на Украине и атаку в Солсбери, мы стараемся показать, что этот вопрос является реальной угрозой для международного правопорядка, основанного на правилах, — отметила Фэрхед. — Мы стараемся посылать ясный сигнал, что подобные действия недопустимы и незаконны, и дать выверенный ответ, чтобы показать, до какой степени мы не удовлетворены этими действиями, в то же время продолжая сотрудничать в других сферах и оказывая поддержку участию бизнеса в соответствующей правилам санкционного режима деятельности».
При этом Фэрхед повторила принцип, взятый правительством Великобритании в отношении России: «Взаимодействуй, но остерегайся».
Сессия вопросов представителю правительства была проведена 30 апреля по запросу члена Палаты лордов Ричарда Балфа. Лордов интересовало, нанесет ли вред британскому бизнесу позиция Лондона, ограничивающего взаимодействие с Москвой, что мешает британским министрам поехать в Санкт-Петербург и активнее защищать бизнес-интересы своей страны за столом переговоров. Фэрхед указали на то, что в форуме ожидается участие президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, а также на то, что некоторые из тем форума, в частности о роли блокчейна и безопасности глобальной цифровой инфраструктуры, являются важными для Великобритании.
О форуме
Петербургский международный экономический форум пройдет 24-26 мая 2018 года. Основными темами обсуждения станут экономика будущего и роль креативных пространств в деловой среде. Кроме того, организаторы включили в программу вопросы, связанные с развитием несырьевого экспорта, туризма, а также приоритетных проектов в промышленности Петербурга.
ПМЭФ — один из ключевых мировых экономических дискуссионных форматов, проводимых под патронатом президента РФ. Традиционно в деловом мероприятии принимают участие главы иностранных государств и правительств, видные общественные деятели, руководители международных организаций, крупных компаний, ведущие мировые эксперты и аналитики, а также представители медийного сообщества.