В Москве бездомный кот атаковал китайского дипломата

Бездомный кот набросился на дипломата из Китая на территории посольства на улице Дружбы в столице. Животное укусило мужчину за руку.

«Кот оказался боевой, пришлось даже вызвать скорую. Палец заживать будет долго. Страшные русские коты! 53-летний господин Фан Байюй доставлен в ГКБ-4, невролог сейчас осматривает… Гражданин Китая громко ругается, но в больнице никто ничего не понимает. Как бы скандала международного не вышло», — говорится в паблике 112.

Машину скорой помощи на место происшествия вызвал переводчик, который сопровождал пострадавшего, сообщает РЕН ТВ