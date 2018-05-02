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В Москве бездомный кот атаковал китайского дипломата
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В Москве бездомный кот атаковал китайского дипломата 

Ридус 47 минут назад
Бездомный кот набросился на дипломата из Китая на территории посольства на улице Дружбы в столице. Животное укусило мужчину за руку.
«Кот оказался боевой, пришлось даже вызвать скорую. Палец заживать будет долго. Страшные русские коты! 53-летний господин Фан Байюй доставлен в ГКБ-4, невролог сейчас осматривает… Гражданин Китая громко ругается, но в больнице никто ничего не понимает. Как бы скандала международного не вышло», — говорится в паблике 112.
Машину скорой помощи на место происшествия вызвал переводчик, который сопровождал пострадавшего, сообщает РЕН ТВ.
Ранее «Ридус» писал о женщине, которая обратилась в полицию с заявлением, что ее мужа взял в заложники их кот. Прибывшие на помощь супругам стражи правопорядка забрали разъяренное животное.
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