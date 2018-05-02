Геращенко отказался доверять «совпадениям» в ситуации с избиением Найема

«Есть основания полагать, что … нападавший все-таки понял, на кого он поднял руку», — написал Геращенко в своем Facebook.

Он привел в качестве доказательства своих слов хронологию событий — в 17.20-17.23 началась словесная перепалка Найема с другими участниками конфликта. Словесная перепалка переросла «в драку и избиение» депутата. В 17.27 в полицию сообщили о драке, а уже в 18.00 четвертый участник избиения — Саитов Магомед Абубакарович, 1989 г.р. — купил себе через интернет билет на рейс «Киев-Баку» на 21.00.

«Очевидно, что решение купить билет на самолет через 15-20 минут после нападения на Мустафу, не могло быть простым совпадением. Я в такие совпадения не верю», — заявил Геращенко, добавив, что нападавший «узнал», кого избил.

Саитов, по словам Геращенко, будет объявлен в международный розыск через Интерпол

Инцидент произошел 30 апреля в центре Киева. По версии Найема, его «попробовали подрезать» на перекрестке бульвара Шевченко и Крещатика, он заблокировал дорогу машине и вступил перепалку с нарушителем ПДД. Подрезавшие депутата «решили вызвать своих ребят», один из которых и начал избивать Найема. Ему диагностировали «перелом челюсти и чего-то еще».

Позже в сети появилось видео драки.