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Геращенко отказался доверять «совпадениям» в ситуации с избиением Найема
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Геращенко отказался доверять «совпадениям» в ситуации с избиением Найема 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Советник главы МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что люди, избившие нардепа Мустафу Найема, поняли, кого они атакуют.
«Есть основания полагать, что … нападавший все-таки понял, на кого он поднял руку», — написал Геращенко в своем Facebook.
Он привел в качестве доказательства своих слов хронологию событий — в 17.20-17.23 началась словесная перепалка Найема с другими участниками конфликта. Словесная перепалка переросла «в драку и избиение» депутата. В 17.27 в полицию сообщили о драке, а уже в 18.00 четвертый участник избиения — Саитов Магомед Абубакарович, 1989 г.р. — купил себе через интернет билет на рейс «Киев-Баку» на 21.00.
«Очевидно, что решение купить билет на самолет через 15-20 минут после нападения на Мустафу, не могло быть простым совпадением. Я в такие совпадения не верю», — заявил Геращенко, добавив, что нападавший «узнал», кого избил.
Саитов, по словам Геращенко, будет объявлен в международный розыск через Интерпол.
Инцидент произошел 30 апреля в центре Киева. По версии Найема, его «попробовали подрезать» на перекрестке бульвара Шевченко и Крещатика, он заблокировал дорогу машине и вступил перепалку с нарушителем ПДД. Подрезавшие депутата «решили вызвать своих ребят», один из которых и начал избивать Найема. Ему диагностировали «перелом челюсти и чего-то еще».
Позже в сети появилось видео драки.
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