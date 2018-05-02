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Нижегородцы стали больше интересоваться культурной и экономической жизнью региона
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Нижегородцы стали больше интересоваться культурной и экономической жизнью региона 

Нижегородская правда 56 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Нижегородцы стали больше интересоваться культурной и экономической жизнью региона. Об этом сообщила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.
«За последние 6 месяцев количество посетителей сайта департамента внешних связей возросло в 7,6 раза и впервые составило более 142 тысяч человек», — отметила директор. По информации департамента внешних связей, еженедельно сайт посещают почти 6 тысяч человек, а число ежедневных посещений приближается к 850.
Одними из наиболее посещаемых разделов официального сайта являются рубрики, содержащие новостную информацию и анонсы о проводимых в регионе международных и межрегиональных мероприятиях — на них приходится более 40% от всех посещений», — добавила Ольга Гусева.
«Особо хотелось отметить тот факт, что за этот период уже сформировалась группа постоянных читателей информационных ресурсов департамента: ежедневно на сайт заходят 135 постоянных пользователей, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года их число возросло более чем в 12 раз», — подчеркнула Ольга Гусева.
По словам директора, это говорит об общем повышении информированности и вовлеченности нижегородцев в культурно-экономическую жизнь области.
Ранее сообщалось, что в апреле 2018 года департамент внешних связей правительства Нижегородской области запустил версии сайта на пяти иностранных языках: английском, французском, немецком, китайском и арабском. По словам Ольги Гусевой, благодаря этому нововведению информация о нижегородском регионе станет более доступной для представителей большинства стран-партнеров Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что глава региона Глеб Никитин в конце 2017 года заявил, что доходы нижегородских предприятий от экспорта необходимо увеличить с 3 до 5 млрд долларов. Он отметил, что в 2018 году в регионе начнет работу ряд новых мер господдержки малого и среднего бизнеса, что позволит предприятиям увеличить выпуск продукции, конкурентоспособной на зарубежном рынке. Среди них — региональные специнвестконтракты, создание индустриальных парков, промышленных кластеров и другие.
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