Нижегородцы стали больше интересоваться культурной и экономической жизнью региона

Нижегородцы стали больше интересоваться культурной и экономической жизнью региона. Об этом сообщила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

«За последние 6 месяцев количество посетителей сайта департамента внешних связей возросло в 7,6 раза и впервые составило более 142 тысяч человек», — отметила директор. По информации департамента внешних связей, еженедельно сайт посещают почти 6 тысяч человек, а число ежедневных посещений приближается к 850.

Одними из наиболее посещаемых разделов официального сайта являются рубрики, содержащие новостную информацию и анонсы о проводимых в регионе международных и межрегиональных мероприятиях — на них приходится более 40% от всех посещений», — добавила Ольга Гусева

«Особо хотелось отметить тот факт, что за этот период уже сформировалась группа постоянных читателей информационных ресурсов департамента: ежедневно на сайт заходят 135 постоянных пользователей, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года их число возросло более чем в 12 раз», — подчеркнула Ольга Гусева.

По словам директора, это говорит об общем повышении информированности и вовлеченности нижегородцев в культурно-экономическую жизнь области.

Ранее сообщалось, что в апреле 2018 года департамент внешних связей правительства Нижегородской области запустил версии сайта на пяти иностранных языках: английском, французском, немецком, китайском и арабском. По словам Ольги Гусевой, благодаря этому нововведению информация о нижегородском регионе станет более доступной для представителей большинства стран-партнеров Нижегородской области.