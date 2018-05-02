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В Красносельском районе пройдет большой фестиваль национальных культур
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В Красносельском районе пройдет большой фестиваль национальных культур 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
12 мая в Красносельском районе пройдет «Фестиваль национальных культур в Русиново», который соберет множество самодеятельных коллективов и мастеров народных промыслов, сообщает департамент культуры Костромской области.
На мероприятие приедут национальные объединения, художественные коллективы, солисты, ансамбли народного творчества. Для них пройдет конкурс по номинациям «Народное творчество», «Национальная кухня», «Ярмарка работ мастеров народных промыслов и ремесел».
Фестиваль начнется в 11:00, а закончится в 17:00. Гостей довезут до места из Костромы на автобусе. В 09:00 транспорт отправится от площади Конституции и от ТЦ «Солнечный». Из Русиново отъезд в 17:00.
Торжественное открытие фестиваля состоится в 11:00, в 11:30 начнется концертная программа. В 13:30 начнет работу площадка «Национальная кухня», в 15:00 — интерактивная площадка с мастер-классами по ткачеству, скани. Вы сможете посетить экскурсию на мельницу и в музей «Клуб».
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