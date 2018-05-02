Назарбаев: На саммите ВЕЭС планируется обсудить непростые вопросы, в том числе санкции

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что на предстоящем саммите Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), который должен пройти в середине мая в России , планируется обсудить непростые вопросы, в том числе санкции.

"Прошлый 2017 год был удачным. Товарооборот между нашими странами вырос на 27%. Мы наблюдаем большой интерес к нашему объединению, сегодня с нами сотрудничает более 40 стран. Мы встречаемся с вами накануне саммита ВЕЭС, все пункты повестки дня которого согласованы. Нам предстоит обсудить непростые вопросы, касающиеся в том числе санкций", — цитирует Назарбаева пресс-служба.

В свою очередь Саркисян поздравил Назарбаева с Днем единства народа Казахстана и пожелал процветания стране.

"По поручению совета я бы хотел с вами обсудить несколько деталей: определить, как нам более эффективно провести заседание Высшего совета, какие вопросы требуют особого внимания, рассмотреть проблемы, касающиеся углубления интеграции", — сказал председатель коллегии ЕЭК.

Назарбаев также был проинформирован о текущей деятельности Евразийской экономической комиссии.