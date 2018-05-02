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Назарбаев: На саммите ВЕЭС планируется обсудить непростые вопросы, в том числе санкции
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Назарбаев: На саммите ВЕЭС планируется обсудить непростые вопросы, в том числе санкции 

Прайм 1 час назад
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что на предстоящем саммите Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), который должен пройти в середине мая в России, планируется обсудить непростые вопросы, в том числе санкции.
По данным пресс-службы казахстанского лидера, Назарбаев в Астане провел встречу с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном, в ходе которой были обсуждены вопросы повестки дня предстоящего заседания ВЕЭС, а также аспекты дальнейшего углубления евразийской интеграции.
"Прошлый 2017 год был удачным. Товарооборот между нашими странами вырос на 27%. Мы наблюдаем большой интерес к нашему объединению, сегодня с нами сотрудничает более 40 стран. Мы встречаемся с вами накануне саммита ВЕЭС, все пункты повестки дня которого согласованы. Нам предстоит обсудить непростые вопросы, касающиеся в том числе санкций", — цитирует Назарбаева пресс-служба.
В свою очередь Саркисян поздравил Назарбаева с Днем единства народа Казахстана и пожелал процветания стране.
"По поручению совета я бы хотел с вами обсудить несколько деталей: определить, как нам более эффективно провести заседание Высшего совета, какие вопросы требуют особого внимания, рассмотреть проблемы, касающиеся углубления интеграции", — сказал председатель коллегии ЕЭК.
Назарбаев также был проинформирован о текущей деятельности Евразийской экономической комиссии.
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