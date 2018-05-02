Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков возложил венок к памятнику Неизвестному солдату

В мероприятии также приняло участие руководство и ветераны штаба материально-технического обеспечения ВС РФ , руководители местных органов самоуправления, известные артисты эстрады, участники Великой Отечественной войны и жители деревни Крекшино Московской области

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков принял участие в торжественной церемонии возложения венков к памятнику Неизвестному солдату в деревне Крекшино Московской области. Об этом сообщили «Звезде» в военном ведомстве.

Лев Лещенко. В мероприятии также приняло участие руководство и ветераны штаба материально-технического обеспечения ВС РФ, руководители местных органов самоуправления, известные артисты эстрады, участники Великой Отечественной войны и жители деревни Крекшино. Память Неизвестного солдата почтили Владимир Винокур

Дмитрий Булгаков от лица руководства Минобороны России , поблагодарил ветеранов за доблестный и героический труд и отметил, что Великая Отечественная война стала суровым испытанием для всей страны.

«В битвах на фронтах, в партизанских рейдах, беспримерным трудом в тылу наш народ выстоял и победил! И подвиг этот бессмертен! Велики жертвы, принесенные нашей страной, война обожгла миллионы судеб. И наша память о них священна!», — подчеркнул Булгаков.

Для гостей мероприятия силами полка материального обеспечения была развернута полевая кухня, на которой всех желающих угощали знаменитой солдатской кашей и сладким чаем.