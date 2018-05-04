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Во время ЧМ-2018 в Ростове пройдут концерты за 10 миллионов
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Во время ЧМ-2018 в Ростове пройдут концерты за 10 миллионов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С 13 июня по 26 июля на набережной реки в Ростове-на-Дону во время чемпионата мира по футболу-2018 пройдут концерты. Как следует из информации на портале госзакупок, на данные мероприятии потратят 10,1 миллиона рублей из городского бюджета.
Площадки для выступлений будут стоять в разных частях: на городской набережной, у гостиницы «Якорь» и на улице Береговой в створе переулка Газетного около памятника М. Горькому. Выступления артистов делится на две части: с 10 до 12 часов дня и с 17 до 23 часов вечера.
За данную сумму победить торгов должен будет установить сцену, а также оборудование для мероприятия, обеспечить безопасность и организовать концертную программу. На выступлении гостей ждут ростовые куклы, аниматоры, цирковые коллективы, «массовые театрализованные композиции», приглашенные звезды, кавер-группы и фольклорные номера.
Победителя торгов определят в конце мая — 25 числа.
«ФедералПресс» напоминает, что вчера, во время приезда Владимира Путина в Сочи, губернатор Краснодарского края доложил ему о готовности региона к ЧМ-2018.
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