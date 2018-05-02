В пров. Хэбэй возбужден иск против бывшего заместителя секретаря партгруппы мэрии города Чжанцзякоу, обвиняемого в хищении и взяточничестве

Шицзячжуан, 2 мая / Синьхуа / — В провинции Хэбэй /Северный Китай/ подан иск против бывшего заместителя секретаря партгруппы мэрии города Чжанцзякоу Ли Миня, обвиняемого в хищении и взяточничестве. Об этом сообщила провинциальная Народная прокуратура.

Ли Минь также занимал должность заместителя главы Канцелярии Руководящей группы г. Чжанцзякоу по подготовке зимней Олимпиады. Народная прокуратура города Таншань пров. Хэбэй на днях подала иск против него в Народный суд средней ступени этого же города.

В иске отмечается, что Ли Минь в качестве госслужащего использовал служебное положение и действовал в интересах других лиц, за что получал взятки в огромном размере. Злоупотребляя служебными полномочиями, он также незаконно присвоил госимущество в особо крупном размере. В связи с этим обвиняемый должен быть привлечен к уголовной ответственности. -0-