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Военнослужащие ЮВО приняли участие в военном параде в столице Абхазии
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Военнослужащие ЮВО приняли участие в военном параде в столице Абхазии 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По завершении военного парада жители и гости г. Сухум ознакомились с новейшими образцами вооружения и военной техники (ВВТ), стоящего на вооружении российской военной базы в Абхазии.
Более 100 военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Абхазия, приняли участие в военном параде в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который прошел на площади Свободы в городе Сухум.
Музыкальное сопровождение военного парада обеспечили сводный оркестр российской военной базы и министерства обороны Абхазии. Музыкальный коллектив исполнил попурри из 15 маршей, среди которых как произведения, звучавшие на Параде Победы 9 мая 1945 г., так и современные композиции.
По завершении военного парада жители и гости г. Сухум ознакомились с новейшими образцами вооружения и военной техники (ВВТ), стоящего на вооружении российской военной базы в Абхазии.
На выставочной экспозиции были представлены современные образцы ВВТ, в том числе бронетранспортер БТР-82АМ, реактивная система залпового огня «Град» и возимый миномет «Сани».
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