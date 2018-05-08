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Командующий войсками ЮВО принял участие в торжественном собрании в администрации Ростовской области по случаю Дня Победы
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Командующий войсками ЮВО принял участие в торжественном собрании в администрации Ростовской области по случаю Дня Победы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил вклад военнослужащих округа в поисковых работах в местах сражений Великой Отечественной войны на территории региона.
Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) Герой России генерал-полковник Александр Дворников принял участие в торжественном собрании в здании администрации Ростовской области, посвящённому Дню Победы.
В зале присутствовало более 200 ветеранов Великой Отечественной войны.
«День Победы, — заявил командующий войсками ЮВО, — это всенародный праздник не только в нашей стране, но и во всём мире. Сегодня наши недруги пытаются переписать историю, преумаляя заслуги нашего народа в разгроме фашистов. Время беспощадно идёт, и хочу вас заверить, что у вас растет достойная смена. Мы ожидаем, что в этом году по улицам города пройдет около 100 тыс. человек «Бессмертного полка». Это говорит о том, что вашу Победу у нас никто не отнимет. Мы всегда рады вас видеть и держим равнение на вас».
В свою очередь, губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил вклад военнослужащих округа в поисковых работах в местах сражений во время Великой Отечественной война на территории региона.
По завершении собрания состоялся торжественный концерт с участием военнослужащих специального назначения ЮВО.
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