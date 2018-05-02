Ещё
Войсковой храм салютного дивизиона ЗВО оборудуется необходимой церковной утварью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Войсковой храм салютного дивизиона ЗВО оборудуется необходимой церковной утварью 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Его смогут посещать православные военнослужащие части, а также местные жители, для которых оборудован специальный вход.
В войсковой храм Иоанна Воина, возведение которого завершилось на территории отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа в московских Ватутинках, начала поступать необходимая церковная утварь.
Миниатюрная Голгофа с распятием, лампады, престол и другие принадлежности будут установлены в храме в соответствии с православными традициями. Ранее была завершена установка деревянного резного иконостаса и колоколов.
Войсковой храм могут посещать православные военнослужащие части, а также местные жители, для которых оборудован специальный вход. В скором времени состоится церемония освящения.
ТК «Звезда»: последние новости
Никаких продвижений при этой власти не будет: эксперт о расследовании трагедии в Одессе Минфин США на месяц продлил срок продажи активов Дерипаски Госдеп: коалиция приступила к освобождению последних оплотов ИГИЛ* в Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию387
«Вы не в Америке, у нас так себя не ведут»52
США начали военную операцию в Сирии334
Грузия определилась с российской политикой72
Военные корабли НАТО вошли в Черное море404
Видео
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
01:18
Украина показала видео испытания комплекса «Ольха»
Войска Армия
00:54
Радикалы атаковали Париж коктейлями Молотова
В мире Статьи
02:56
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение