Войсковой храм салютного дивизиона ЗВО оборудуется необходимой церковной утварью

Его смогут посещать православные военнослужащие части, а также местные жители, для которых оборудован специальный вход.

В войсковой храм Иоанна Воина, возведение которого завершилось на территории отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа в московских Ватутинках, начала поступать необходимая церковная утварь.

Миниатюрная Голгофа с распятием, лампады, престол и другие принадлежности будут установлены в храме в соответствии с православными традициями. Ранее была завершена установка деревянного резного иконостаса и колоколов.

Войсковой храм могут посещать православные военнослужащие части, а также местные жители, для которых оборудован специальный вход. В скором времени состоится церемония освящения.