Хорошую охрану заметишь не сразу. Взгляд звезды на меры безопасности в столице

Москве стартует сезон фестивалей, открытых концертов и массовых мероприятий. Постоянный их участник, а также один из главных исполнителей, ежегодно выступающих на фестивале «Круг света», Дмитрий Маликов поделился с «Вечеркой» своими наблюдениями по поводу обеспечения безопасности гостей на таких мероприятиях.

— Насколько качественно, на ваш взгляд, обеспечивается безопасность на столичных фестивалях?

— Поскольку это было и остается очень серьезной задачей, московские власти особенно внимательно подходят именно к вопросу безопасности. Сколько раз я принимал участие в «Круге света» — и на Выставке достижений народного хозяйства, и на Красной площади, и в Царицыне, и в Парке Горького, — везде была отличная организация. Охранники обеспечивают вежливый, но достаточно строгий контроль на входе. Ни одного инцидента в моей практике не было.

— Как человек, видевший закулисье, расскажите о тех мерах безопасности, которые люди не замечают?

— На самом деле мы тоже не особо видим эти меры. В этом-то и заключается профессионализм людей, которые там работают. Я всегда против такого, что идет артист, а за ним — целая толпа больших охранников в форме. Это привлекает чрезмерное внимание, раздражает. Хорошую охрану видно быть не должно. Но если что-то происходит, они должны быть тут как тут, словно из ниоткуда появиться.

— Сложно представить себе столичный фестиваль без рамок на входе, машин охранных служб и без сотен видео камер. Не отпугивает ли такой сложный проход на массовые мероприятия посетителей?

— Наоборот — привлекает! Сейчас в наше время, когда непонятно где и что может произойти — а порой, к сожалению, и происходит, — дополнительные меры безопасности лишними не будут. Раньше, когда при посадке в самолет мне приходилось проходить тщательный досмотр, я все время негодовал. А сейчас готов все карманы вывернуть, лишь бы все было хорошо. То же самое и здесь, на фестивалях. Думаю, люди также с пониманием к этому относятся.

— Вы немало выступаете за рубежом. По сравнению с иностранными фестивалями, какие у нас преимущества?

— Понимаете, не все места идеально приспособлены для большого скопления людей. Не так давно я был в Греции , видел древние амфитеатры и мечтал там организовать свой концерт. Сама природа, атмосфера таких мест влияет на впечатление людей от твоего выступления. И в то же время я понимаю, насколько там все не приспособлено для таких массовых мероприятий. А московские власти находят возможности активно и эффективно использовать и парки, и объекты культурного наследия, и даже саму Красную площадь.

ЦИФРА

21 тысяча сотрудников Росгвардии и полиции охраняли общественный порядок в столице в дни проведения фестиваля «Круг света» в прошлом году.