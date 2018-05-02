Ещё
Хорошую охрану заметишь не сразу. Взгляд звезды на меры безопасности в столице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хорошую охрану заметишь не сразу. Взгляд звезды на меры безопасности в столице 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В Москве стартует сезон фестивалей, открытых концертов и массовых мероприятий. Постоянный их участник, а также один из главных исполнителей, ежегодно выступающих на фестивале «Круг света», Дмитрий Маликов поделился с «Вечеркой» своими наблюдениями по поводу обеспечения безопасности гостей на таких мероприятиях.
— Насколько качественно, на ваш взгляд, обеспечивается безопасность на столичных фестивалях?
— Поскольку это было и остается очень серьезной задачей, московские власти особенно внимательно подходят именно к вопросу безопасности. Сколько раз я принимал участие в «Круге света» — и на Выставке достижений народного хозяйства, и на Красной площади, и в Царицыне, и в Парке Горького, — везде была отличная организация. Охранники обеспечивают вежливый, но достаточно строгий контроль на входе. Ни одного инцидента в моей практике не было.
— Как человек, видевший закулисье, расскажите о тех мерах безопасности, которые люди не замечают?
— На самом деле мы тоже не особо видим эти меры. В этом-то и заключается профессионализм людей, которые там работают. Я всегда против такого, что идет артист, а за ним — целая толпа больших охранников в форме. Это привлекает чрезмерное внимание, раздражает. Хорошую охрану видно быть не должно. Но если что-то происходит, они должны быть тут как тут, словно из ниоткуда появиться.
— Сложно представить себе столичный фестиваль без рамок на входе, машин охранных служб и без сотен видео камер. Не отпугивает ли такой сложный проход на массовые мероприятия посетителей?
— Наоборот — привлекает! Сейчас в наше время, когда непонятно где и что может произойти — а порой, к сожалению, и происходит, — дополнительные меры безопасности лишними не будут. Раньше, когда при посадке в самолет мне приходилось проходить тщательный досмотр, я все время негодовал. А сейчас готов все карманы вывернуть, лишь бы все было хорошо. То же самое и здесь, на фестивалях. Думаю, люди также с пониманием к этому относятся.
— Вы немало выступаете за рубежом. По сравнению с иностранными фестивалями, какие у нас преимущества?
— Понимаете, не все места идеально приспособлены для большого скопления людей. Не так давно я был в Греции, видел древние амфитеатры и мечтал там организовать свой концерт. Сама природа, атмосфера таких мест влияет на впечатление людей от твоего выступления. И в то же время я понимаю, насколько там все не приспособлено для таких массовых мероприятий. А московские власти находят возможности активно и эффективно использовать и парки, и объекты культурного наследия, и даже саму Красную площадь.
ЦИФРА
21 тысяча сотрудников Росгвардии и полиции охраняли общественный порядок в столице в дни проведения фестиваля «Круг света» в прошлом году.
Вечерняя Москва: последние новости
Как правильно просить помощи у Матроны Московской Народный календарь. 2 мая. Иван Ветхопещерник: задобрить весну поможет каравай Не ведали они, как высоко рука Господа…
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию393
«Вы не в Америке, у нас так себя не ведут»53
США начали военную операцию в Сирии336
Грузия определилась с российской политикой72
Военные корабли НАТО вошли в Черное море406
Видео
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
01:18
Украина показала видео испытания комплекса «Ольха»
Войска Армия
00:54
Радикалы атаковали Париж коктейлями Молотова
В мире Статьи
02:56
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение