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Посольство КНР передало в дар Центральной библиотеке монгольской провинции Дархан— Уул сутры «Ганжур» и «Данжур» на монгольском языке
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Посольство КНР передало в дар Центральной библиотеке монгольской провинции Дархан— Уул сутры «Ганжур» и «Данжур» на монгольском языке 

ИА Синьхуа 1 час назад
Улан-Батор, 2 мая /Синьхуа/ — Посольство КНР в Монголии передало сегодня в качестве дара библиотечному фонду Центральной библиотеки монгольской провинции Дархан-Уул 410 томов сутр «Ганжур» и «Данжур», переведенных на монгольский язык.
Таким образом, Дархан-Уул становится первым аймаком, получившим полные версии сутр «Ганжур» и «Данжур».
Посол КНР в Монголии Син Хаймин отметил на церемонии, что Китай и Монголия являются дружественными соседями с многолетней историей. «В последние годы китайско-монгольские отношения расширяются в сфере культуры. Сегодняшнее мероприятие является важным для укрепления двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере», — добавил он.
Как отметил директор Центральной библиотеки провинции Дархан-Уул Д. Цэрэндаваа, священные книги буддизма «Ганжур» и «Данжур» являются своеобразной энциклопедией культурной жизни народов Востока, которая охватывает не только религию буддизма, но и культуру и философию. При этом он выразил радость по поводу того, что у жителей провинции Дархан-Уул появилась возможность прочитать полную версию сутр «Ганжур» и «Данжур» на монгольском языке. —0—
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