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Мутировавшая саранча пожирает посевы в Таджикистане
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Мутировавшая саранча пожирает посевы в Таджикистане 

Мир24 1 час назад
Саранча атаковала юг Таджикистана. От прожорливого насекомого страдают фермерские посевы, передает корреспондент «МИР 24» Зарина Абдуназарова.
Каждый день в штабе изучают сводки с полей. Марокканская саранча оккупировала сотни гектаров на юге Таджикистана. Зима в республике была теплой, и насекомые появились раньше на месяц. Территорию обрабатывают химикатами, пока насекомое не «встало на крыло».
«С трех утра и потом после пяти. Света и жаркой погоды саранча не любит и прячется, и вся наша работа не поможет. Она за минуту может оставлять опустошенными гектары земли», — говорит работник штаба по борьбе с саранчой района Хуросон Исматуллои Сатторхон.
На горных склонах ничего не выросло — засуха. Саранча мутировала и быстро приспособилась. Вместо сочной травы питается сухим саксаулом. Чтобы быть незаметной, поменяла цвет. Однако больше всего специалистов беспокоит то, что вредитель приспособился к химикатам.
«Если раньше обработку проводили один раз и уже в повторной обработке не нуждались. Теперь должны проводить обработку и во второй, и третий раз из-за того, что она приспосабливается к ядохимикатам», — говорит специалист экспедиции по борьбе с саранчой по Хатлонской области Матлюба Буриева.
Саранча очень прожорлива. Пищи ей требуется в десять раз больше собственного веса. В поисках еды личинки преодолевают 200 метров в день, взрослая особь — до 50 километров. Пока насекомые далеко от населенных пунктов, но на приграничных территориях надо увеличить время обработки, уверены специалисты.
«Я предлагаю проводить борьбу не два, а три месяца. В горах прохладнее, и саранча появилась недавно там, где мы не можем проводить обработку из-за рельефа и высоты местности. И вскоре она появится здесь и отложит яйца на следующий год», — говорит главный специалист по борьбе с саранчой района Хуросон Сатторхон Зайдуллоев.
Таджикистан — страна аграрная, и марокканская саранча способна нанести большой урон сельскому хозяйству. Ежегодно на борьбу с ней из бюджета выделяют более миллиона долларов.
Марокканская саранча истребляет до 70% посевов.
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