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Какие чудеса происходили в жизни Матроны Московской
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Какие чудеса происходили в жизни Матроны Московской 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Блаженная старица Матрона Московская является одной из самых почитаемых святых в России. Вспомним главные факты жизни подвижницы.
Сон матери
Матрона появилась на свет в 1885 году в бедной крестьянской семье. Рождение четвертого ребенка обернулось настоящей драмой для родителей — девочка родилась без глазных яблок. Отец с матерью было решили отправить дочку в приют, но матери приснился сон, в котором слепая белая птица села ей на грудь, в область сердца. После этого родители решили оставить девочку в семье.
Любопытно, что спустя много лет Матрона часто учила не доверять сновидениям: «Не обращай на них внимания, сны бывают от лукавого — расстроить человека, опутать мыслями».
Дымка над купелью
При крещении девочка была названа Матроной в честь преподобной Матроны Константинопольской. Когда священник опустил дитя в купель, над младенцем образовалась легкая дымка в виде столба, от которой разносилось благоухание. Священник тогда сказал, что незрячая девочка станет святой. Интересно, что через несколько лет Матрона предсказала смерть крестившего ее батюшки.
Нерукотворный нательный крест
Матрона с самого рождения имела на груди выпуклость в форме креста. Старица считала ее нерукотворным нательным крестиком и еще в детстве отказывалась надевать на шею обычный крест.
Встреча с Иоанном Кронштадтским
Будучи подростком, Матрона совершила паломничество к нескольким святым местам. К этому моменту она уже открыла в себе дар целительницы и предсказательницы. Существует предание о встрече в Андреевском соборе Кронштадта 14-летней паломницы Матроны со святым праведным Иоанном Кронштадтским. Согласно легенде, по окончании богослужения он публично обратился к незрячей девочке, которую видел впервые: «Матронушка, иди-иди ко мне. Вот идет моя смена — восьмой столп России».
Потеря способности ходить
В 16 лет у Матроны отнялись ноги. Интересно, что она предвидела это событие, говоря, что в одно из богослужений в храме к ней подойдет неизвестная женщина, которая и отнимет у нее способность ходить. Так все и произошло. Потом Матрона говорила: «Я не избегала этого — такова была воля Божия».
Предсказания
Матрона предрекла две страшные трагедии в истории России — революцию и Великую Отечественную войну. Еще в 1899 году старица говорила: «Будут грабить, разорять храмы и всех подряд гнать… все бросят землю и побегут кто куда». Накануне войны Матрона журила своих близких: «Вот сейчас вы все ругаетесь, делите, а ведь война вот-вот начнется. Конечно, народу много погибнет, но наш русский народ победит».
Встреча со Сталиным
Существует предание, что накануне битвы за Москву в 1941 году Иосиф Сталин тайно посещал блаженную Матрону. Якобы старица благословила главу страны, и вскоре немцы были отброшены от Москвы. Эта предполагаемая встреча запечатлена на клеймах нескольких житийных икон святой Матроны.
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