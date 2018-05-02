Появилось видео, которое объясняет, за что избили лопатой общественника в Екатеринбурге

1 мая в Екатеринбурге у здания прокуратуры Чкаловского района жестоко избили общественника Андрея Прыткова : у него рассечена голова, лицо и плечи. С лопатой на мужчину накинулся охранник парковки. Видео инцидента появилось только сейчас, мы попросили Андрея Прыткова прокомментировать его.

В начале видео Прытков подъезжает на своем Mercedes, сбивает ногой конусы с парковочных мест. Потом пытается проехать на место, отмеченное как парковка для инвалидов и толкает грудью охранника, который к нему подошел. Вот что говорит по этому поводу сам Прытков:

— Я просто пытался отстранить его от машины, — объяснил Прытков. — Он мне угрожал ее поцарапать. Я просто встал на защиту своей собственности. Вообще непонятно, откуда он появился.

Затем общественник стал искать что-то в машине и попал под удары лопатой:

— Открыл багажник, чтобы поправить свою видеокамеру, и в этот момент примерно на меня налетел охранник с лопатой, — рассказал общественник. — Я точно не помню, тяжело сейчас вспомнить. Может, когда я пытался разблокировать свой телефон, поставить его в режим видеофиксации. И он начал меня кромсать ребром железной лопаты: рассек голову, лицо, плечи, повредил локоть и сделал сотрясение головного мозга. Еле добрался до полиции, там вызвали скорую и доставили в реанимацию.

Прытков рассказал, зачем сбил конусы:

— Там же земля общего пользования, они никому не принадлежит. И будка эта незаконно стоит. Все эти разграничения, незаконные конусы — помехи. Когда на дороге мешают какие-то посторонние предметы, естественно, я их убираю, дабы не повредить автомобиль свой. У меня уже были ситуации, когда я уже наезжал на такие конусы, которые нам подсовывают, пришлось менять брызговики. Я считаю, что не только нормально сбивать конусы, но и все шлагбаумы, которые стоят в городе Екатеринбурге, нужно демонтировать.

Обращения по поводу демонтажа Прытков направлял в администрацию города, прокуратуру , земельный комитет, комитет благоустройства и Росреестр

— По моим обращением в администрацию Екатеринбурга уже некоторые из них демонтированы, спилены столбы.

А вот видео из скорой, которое после нападения снял на телефон сам Прытков:

По словам общественника, в полиции проводится проверка. Сам он сейчас находится в 23-й больнице Екатеринбурга.