Дмитрий Балашов: что произошло с известным русским писателем

Семидесятидвухлетний писатель Дмитрий Михайлович Балашов был задушен в середине лета 2000 года в своем доме в деревне Козынево ( Новгородская область ). До сих пор убийство автора десятков произведений о древней Руси оставляет массу загадок, тем более что и личностью покойный был весьма противоречивой.

Плодовитый прозаик и сложный человек

Исторический романист Д. М. Балашов за годы жизни опубликовал миллионными тиражами свыше десятка книг, как в советское время, так и после развала СССР. Кроме того, он автор несколько десятков научных работ по истории древнерусской словесности. Человеком он был обеспеченным, и по одной из наиболее правдоподобных версий, причины убийство писателя именно корыстные. Вместе с тем, Балашов в своей жизни любил не только творчество, но и женщин. Только официальных браков у него было три (по другим данным, четыре) и столько же — гражданских. Точное количество рожденных в этих союзах детей не могут назвать даже родные — официально у многодетного отца имелось 13 сыновей и дочерей, по иной информации, их было 15. И знакомые, и коллеги, и родные дети Дмитрия Балашова подтверждают, что он был человеком сложным, вспыльчивым. Известно, что и со своими детьми писатель далеко не всегда ладил. Старший сын Д. Балашова Алексей в интервью СМИ рассказывал, что в их семье никогда не было нормальных отношений, и с отцом он фактически не жил, за ребенком присматривали чужие люди. В последние годы отец и сын Балашовы практически не общались. Примечательно, что еще один сын Дмитрия Михайловича, Арсений, незадолго до убийства отца подал на него в суд по разделу пятикомнатной новгородской квартиры. Впоследствии судился с собственной матерью, также по квартирному вопросу, и сам Алексей.

Кто убил писателя?

По официальной версии следствия, жестоко избил и задушил 72-летнего Д. М. Балашова друг его сына Арсения новгородец Евгений Михайлов . Согласно данным экспертизы, писателя в его мастерской сначала били по голове деревянным бруском, а потом задушили. Затем преступники скрылись на «Ниве» Дмитрия Михайловича. Со слов задержанного Арсения Балашова, с отцом у него были неприязненные отношения, на жизнь сын писателя зарабатывал игрой в бильярд (за игровым столом они и познакомились с Михайловым) и денег от отца почти не получал. Тем не менее, Балашов-старший согласился принять Арсения вместе с его другом Михайловым у себя дома 17 июля и даже при встрече угостил водкой. По словам Арсения Балашова, Михайлов поссорился с отцом и, якобы защищаясь от рассерженного старика, убил его (как утверждал сын писателя, момент убийства он не видел, курил на балконе). Еще в начале уголовного дела, возбужденного по факту убийства Д. М. Балашова, в комментарии « Независимой газете » версию о том, что данное преступление может быть связано с проявлением взрывного характера Дмитрия Михайловича, озвучил его коллега Вячеслав Огрызко, зам главного редактора «Литературной Росиии», который писателя хорошо знал — Огрызко вспомнил, как однажды Балашов в порыве гнева схватился за топор и в злобе запросто мог матом высказаться по поводу не нравившейся ему темы.

Суд и приговоры