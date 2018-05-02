Ещё
Apple готовится к тестированию автопилота для автомобилей в Калифорнии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Apple готовится к тестированию автопилота для автомобилей в Калифорнии 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Apple готовится к тестированию автопилота для автомобилей в КалифорнииМы уже не первый год слышим о том, что Apple работает над собственным ПО для автономных авто. Сейчас компания решилась на продолжительное тестирование беспилотников в Калифорнии.
Для этого компания провела переговоры с руководством Департамента транспортных средств штата Калифорнии. Главным представителем Apple на встрече стал Стив Кэннер. Он уже до этого вёл переговоры с представителями госорганов об автопилоте.
Руководил заседанием Бернард Сориано. Вместе с ним были:
• Жан Шиомото (директор)
Уильям Дэвидсон (главный заместитель директора)
• Брайан Суберт (заместитель директора и главный юрисконсульт)
• Эмили Биснетт (адвокат)
• Александра Лейк (исполнительный сотрудник)
Под вопросом остаётся только то, кто именно присутствовал на встрече со стороны Apple помимо Кэннера. Обсуждение заняло примерно 2 часа.
Любопытно было бы посмотреть на автопилот от Apple. Если он не будет глючить, то должен обязательно перевернуть индустрию с ног на голову. Всё в духе компании.
iPhones.ru: последние новости
Почему ваши AirPods скоро начнут умирать Новый браслет Xiaomi Mi Band 3. Что ждём от него? Эта штука с AliExpress научит взламывать замки. Проверено
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию369
«Вы не в Америке, у нас так себя не ведут»49
США начали военную операцию в Сирии324
Грузия определилась с российской политикой71
Военные корабли НАТО вошли в Черное море401
Видео
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
01:18
Украина показала видео испытания комплекса «Ольха»
Войска Армия
00:54
Радикалы атаковали Париж коктейлями Молотова
В мире Статьи
02:56
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение