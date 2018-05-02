Apple готовится к тестированию автопилота для автомобилей в Калифорнии

Apple готовится к тестированию автопилота для автомобилей в КалифорнииМы уже не первый год слышим о том, что Apple работает над собственным ПО для автономных авто. Сейчас компания решилась на продолжительное тестирование беспилотников в Калифорнии.

Для этого компания провела переговоры с руководством Департамента транспортных средств штата Калифорнии. Главным представителем Apple на встрече стал Стив Кэннер. Он уже до этого вёл переговоры с представителями госорганов об автопилоте.

Руководил заседанием Бернард Сориано. Вместе с ним были:

• Жан Шиомото (директор)

• Брайан Суберт (заместитель директора и главный юрисконсульт)

• Эмили Биснетт (адвокат)

• Александра Лейк (исполнительный сотрудник)

Под вопросом остаётся только то, кто именно присутствовал на встрече со стороны Apple помимо Кэннера. Обсуждение заняло примерно 2 часа.

Любопытно было бы посмотреть на автопилот от Apple. Если он не будет глючить, то должен обязательно перевернуть индустрию с ног на голову. Всё в духе компании.