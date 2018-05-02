Костры запрещены, но шашлыки пожарим

Проводя пикники в столичных лесопарках, помните про правила безопасности.

В майские праздники и многие выберутся на природу.

— Хочу напомнить, что в лесопарках города запрещено разжигать костры, — рассказывает редактор Красной книги Москвы Борис Самойлов . — За это положен штраф на сумму от 4 до 5 тысяч рублей.

Оштрафовать отдыхающих имеет право как инспектор охраны природы, так и наряд полиции. Причем наказывают, по закону, каждого, кто участвовал в разжигании огня. Зато в лесопарках столицы есть удобные — с навесами, мангалами, скамейками и туалетами — пикниковые зоны. Здесь можно законно пожарить шашлыки.

Кстати, на пикниках нельзя распивать спиртное. За порядком следят патрули конной полиции. Они же смогут быстро прибыть на место, если на пикнике разгорелся конфликт с дракой.

Зато в столичных лесопарках нельзя «поймать» клещей: территория обрабатывается. И случаев присасывания этих кровопийц не было уже несколько лет.