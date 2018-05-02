Иван Печенкин ищет героев. Ветераны не сидят без дела, даже оставив службу

Председатель Совета ветеранов отдела полиции района Замоскворечье Иван Печенкин восстанавливает историю и издает книги.

А накануне Дня ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России Иван Печенкин вручил своим подопечным медали «100 лет советской милиции». Церемония проходила у мемориальный доски первым милиционерам-героям — Егору Швыркову и Семену Пекалову. Установили ее на здании отдела полиции района Замоскворечье при участии Ивана Степановича.

— 5 апреля 1918 года, то есть ровно 100 лет назад, они дежурили у Устьинского моста, когда к ним подошли какие-то люди с удостоверениями сотрудников ЧК, — рассказывает ветеран. — Они попросили помочь задержать в одной из квартир контрреволюционеров. Швырков и Пекалов согласились. Но когда незнакомцы начали грабить жильцов, милиционеры поняли, что документы были поддельные, а потому открыли по бандитам стрельбу. Но силы были неравны, и милиционеры погибли. Похоронены они у Кремлевской стены…

Когда в 1969 году Иван Печенкин пришел служить в ОВД, он занялся поисковой работой. О подвиге героев ему рассказывал его дядя, до войны служивший в этом же ОВД.

Позже по инициативе Печенкина райком КПСС учредил переходящий вымпел, который ежегодно вручался лучшим милиционерам-героям.

— У меня есть мечта: возобновить эту прекрасную традицию. Молодые полицейские должны знать свою историю и равняться на лучших, — говорит ветеран.

А равняться и сейчас есть на кого. В ветеранской организации отдела полиции района Замоскворечье состоят 118 человек, многие из них часто выступают перед молодыми полицейскими, рассказывают о своей службе.

Например, подполковник милиции в отставке Владимир Наманок активно помогал Ивану Печенкину создавать Музей отдела внутренних дел. Несколько раз в год Печенкин и Наманок бывают в подшефной школе имени Ролана Быкова, где рассказывают ребятам о героях милиции. Сейчас в ОВД идет ремонт. Ветеранам предстоит восстановить музей, в котором будет представлена вся история отдела. Кстати, в прошлом году под общей редакцией Ивана Печенкина вышла книга о ветеранах отдела. Сейчас готовится к выпуску ее подарочное издание.

— Уверен, что эта книга станет хорошим пособием для всех сотрудников полиции, — рассказывает начальник отдела полиции Сергей Андреев

КСТАТИ

День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России празднуется 17 апреля. При районных отделах полиции созданы ветеранские организации. Ветераны ведут общественную деятельность. Основная задача советов — заботиться о ветеранах полиции, нуждающихся в помощи.