Ещё
Иван Печенкин ищет героев. Ветераны не сидят без дела, даже оставив службу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию

Иван Печенкин ищет героев. Ветераны не сидят без дела, даже оставив службу 

Вечерняя Москва 29 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Председатель Совета ветеранов отдела полиции района Замоскворечье Иван Печенкин восстанавливает историю и издает книги.
А накануне Дня ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России Иван Печенкин вручил своим подопечным медали «100 лет советской милиции». Церемония проходила у мемориальный доски первым милиционерам-героям — Егору Швыркову и Семену Пекалову. Установили ее на здании отдела полиции района Замоскворечье при участии Ивана Степановича.
— 5 апреля 1918 года, то есть ровно 100 лет назад, они дежурили у Устьинского моста, когда к ним подошли какие-то люди с удостоверениями сотрудников ЧК, — рассказывает ветеран. — Они попросили помочь задержать в одной из квартир контрреволюционеров. Швырков и Пекалов согласились. Но когда незнакомцы начали грабить жильцов, милиционеры поняли, что документы были поддельные, а потому открыли по бандитам стрельбу. Но силы были неравны, и милиционеры погибли. Похоронены они у Кремлевской стены…
Когда в 1969 году Иван Печенкин пришел служить в ОВД, он занялся поисковой работой. О подвиге героев ему рассказывал его дядя, до войны служивший в этом же ОВД.
Позже по инициативе Печенкина райком КПСС учредил переходящий вымпел, который ежегодно вручался лучшим милиционерам-героям.
— У меня есть мечта: возобновить эту прекрасную традицию. Молодые полицейские должны знать свою историю и равняться на лучших, — говорит ветеран.
А равняться и сейчас есть на кого. В ветеранской организации отдела полиции района Замоскворечье состоят 118 человек, многие из них часто выступают перед молодыми полицейскими, рассказывают о своей службе.
Например, подполковник милиции в отставке Владимир Наманок активно помогал Ивану Печенкину создавать Музей отдела внутренних дел. Несколько раз в год Печенкин и Наманок бывают в подшефной школе имени Ролана Быкова, где рассказывают ребятам о героях милиции. Сейчас в ОВД идет ремонт. Ветеранам предстоит восстановить музей, в котором будет представлена вся история отдела. Кстати, в прошлом году под общей редакцией Ивана Печенкина вышла книга о ветеранах отдела. Сейчас готовится к выпуску ее подарочное издание.
— Уверен, что эта книга станет хорошим пособием для всех сотрудников полиции, — рассказывает начальник отдела полиции Сергей Андреев.
КСТАТИ
День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России празднуется 17 апреля. При районных отделах полиции созданы ветеранские организации. Ветераны ведут общественную деятельность. Основная задача советов — заботиться о ветеранах полиции, нуждающихся в помощи.
Вечерняя Москва: последние новости
Франция готовится ко Дню Победы, а испанцы отмечают День трудящихся Как правильно просить помощи у Матроны Московской Жители Одессы несут цветы к Дому профсоюзов, где 2 мая 2014 года погибли десятки людей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США начали военную операцию в Сирии233
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию100
Военные корабли НАТО вошли в Черное море286
Экономическая неизбежность: ЕС оставил Украину121
Грузия определилась с российской политикой38
Видео
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
01:18
Украина показала видео испытания комплекса «Ольха»
Войска Армия
00:54
Радикалы атаковали Париж коктейлями Молотова
В мире Статьи
02:56
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
Армия В мире
01:30
Экс-жена изложила версию расставания с Джигарханяном
Шоу-бизнес
03:15
МЧС экстренно обратилось к москвичам
Погода Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение