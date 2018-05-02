Лестница в Волгу: самарец снял на видео с высоты, как затопило набережную Волги

Уровень воды в Волге у берегов Самары увеличился. Затопило территорию и лестницы речного вокзала и набережной. Самарец снял последствия половодья на видео.

К затоплению участков привело увеличение сбросов воды на Жигулевской ГЭС. Водосливную плотину на ГЭС открыли 15 апреля. 63.ru снимал процесс в режиме Live. Посмотрите на мощь и красоту водной стихии.

До 30 апреля гидроузел сбрасывал до 27 000 м³/с. Это пиковые показатели.