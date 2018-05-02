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Лестница в Волгу: самарец снял на видео с высоты, как затопило набережную Волги
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Лестница в Волгу: самарец снял на видео с высоты, как затопило набережную Волги 

63.ru 26 минут назад
Фото: 63.ru
Уровень воды в Волге у берегов Самары увеличился. Затопило территорию и лестницы речного вокзала и набережной. Самарец снял последствия половодья на видео.
К затоплению участков привело увеличение сбросов воды на Жигулевской ГЭС. Водосливную плотину на ГЭС открыли 15 апреля. 63.ru снимал процесс в режиме Live. Посмотрите на мощь и красоту водной стихии.
До 30 апреля гидроузел сбрасывал до 27 000 м³/с. Это пиковые показатели.
— После 1 мая приступим к снижению расходов. И выйдем на 22 000 м³/с, потом на 18 000 м³/с, — сообщал директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов.
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