Лестница в Волгу: самарец снял на видео с высоты, как затопило набережную Волги 

Уровень воды в Волге у берегов Самары увеличился. Затопило территорию и лестницы речного вокзала и набережной. Самарец снял последствия половодья на видео.
К затоплению участков привело увеличение сбросов воды на Жигулевской ГЭС. Водосливную плотину на ГЭС открыли 15 апреля. 63.ru снимал процесс в режиме Live. Посмотрите на мощь и красоту водной стихии.
До 30 апреля гидроузел сбрасывал до 27 000 м³/с. Это пиковые показатели.
— После 1 мая приступим к снижению расходов. И выйдем на 22 000 м³/с, потом на 18 000 м³/с, — сообщал директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов.