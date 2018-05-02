«Люди в черном» предложили костромичу заминировать бар

Ночью 28 апреля на пульт единой диспетчерской службы поступило тревожное сообщение. Мужчина рассказал, что в ходе застолья к нему подсели двое неизвестных в темной одежде. Эти люди предложили ему «что-нибудь взорвать».

На место выехали экстренные службы. Опасных предметов специалисты не нашли. Сотрудники заведения рассказали, что звонивший мужчина ретировался, а «людей в черном» и вовсе никто не видел.

Полицейские быстро отыскали костромича, сообщившего о предполагаемых взрывах.

Свой поступок он объяснил влиянием алкоголя, а побег мотивировал испугом от последствий, — сообщили в региональном управлении МВД

Сейчас проводится проверка.