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«Люди в черном» предложили костромичу заминировать бар
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Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию

«Люди в черном» предложили костромичу заминировать бар 

k1news.ru 37 минут назад
Фото: k1news.ru
Ночью 28 апреля на пульт единой диспетчерской службы поступило тревожное сообщение. Мужчина рассказал, что в ходе застолья к нему подсели двое неизвестных в темной одежде. Эти люди предложили ему «что-нибудь взорвать».
На место выехали экстренные службы. Опасных предметов специалисты не нашли. Сотрудники заведения рассказали, что звонивший мужчина ретировался, а «людей в черном» и вовсе никто не видел.
Полицейские быстро отыскали костромича, сообщившего о предполагаемых взрывах.
Свой поступок он объяснил влиянием алкоголя, а побег мотивировал испугом от последствий, — сообщили в региональном управлении МВД.
Сейчас проводится проверка.
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