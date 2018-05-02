​Заборы за 35 миллионов рублей испортили исторический облик Казани 

Новые заборы, появившиеся по всему городу, в том числе и в историческом центре, пришлись не по вкусу казанцам. Где-то ограждение дублирует уже существующее, где-то перекрывает дорогу, где-то просто портит внешний вид города. Между тем на оцинкованные ограды планируют потратить около 35 миллионов рублей. «УВАЖАЕМЫЕ КАЗАНЦЫ! НЕТ СИЛ ТЕРПЕТЬ ЭТОТ ДЕБИЛИЗМ!» Новый оцинкованный забор в течение последнего месяца появился буквально по всему городу, рабочих устанавливающих ограду можно было увидеть повсюду — от Соцгорода до Горок. Не стал исключением и центр Казани. И если на Кварталах или в Московском районе этот забор не вызывал эстетического протеста у казанцев, то секции, появившиеся на Булаке выглядят, мягко говоря, неуместно. Ограда откровенно не вписывается в облик исторической части города и контрастирует с литым чугунным забором, отделяющим канал от тротуара. В соцсетях казанцы довольно резко высказываются по поводу нового облика центрального канала. По их мнению, весьма убогие по дизайну ограждения из оцинкованного металла в буквальном смысле уродуют исторический облик старого центра Казани. Звучат даже призывы подключиться к этой теме силовым ведомствам. Велоактивист Фарид Ахметов призвал казанцев обратиться в прокуратуру с жалобой на нерациональное освоение средств, выделяемых из бюджетов города и республики. — Уважаемые казанцы! Нет сил терпеть этот дебилизм! Предлагаю каждому написать обращение в Прокуратуру РФ с требованием проверки факта нецелевого расхода средств (никто дорогу на другую сторону улицы не перебегает), порчи исторического облика на одной из главных видовых улиц города (имеются в виду оба проезда по Булаку. — Ред.) и выявления коррупционной составляющей в осуществлении подрядных работ, — пишет Ахметзянов. — Делается это с компьютера — эффективно решает проблемы городской среды. ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА В НЕМ НЕ УЧАСТВОВАЛ? Возможно, Фарид Ахметзянов прав, и дело требует тщательной проверки. Лот на 35 084 710 рублей размещен на сайте госзакупок в сентябре прошлого года. Заказчиком работ выступает ГКУ «Главтатдортранс». Согласно техническому заданию, исполнителю необходимо провести работы по замене ограждений безопасности в Казани, остальные средства направить «..на реализацию муниципальных программ дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения по ремонту улично-дорожной сети в городе Казани Республики Татарстан». Победителем конкурса стал СК «Казаньдорстрой», который сбил цену контракта до 34 910 272 рублей. Единственным соперником выступал «Алексеевскдорстрой», и его цена была всего на 35 000 рублей выше. Самое интересное, что в СК «Казаньдорстрое» заявили, что в этом аукционе они вообще не участвовали. Остается пока загадкой и сумма, которая должна быть направлена из общей стоимости госконтракта именно на установку этих «безопасных» ограждений. — А вы из какой компании? — поинтересовались мы у одного из рабочих — Ну так, по договору уж, я название не помню, — ответил незадачливый рабочий. — вы у бригадира спросите. Бригадир рассказал, что заборы устанавливает СК «Дорсервис». Компания, судя по всему, работает на основании субподряда. Как удалось выяснить, производитель заборов в розницу продает одну секцию забора (192 см) за 3 тысячи рублей. Еще тысячу стоит столбик толщиной 8 сантиметров. Выходит — 2 тысячи за метр ограждения. НА КВАРТАЛАХ ЗАБОРЫ ДУБЛИРУЮТ, А СОЦГОРОДЕ ПЕРЕКРЫВАЮТ ПЕРЕХОДЫ Вопросы возникают и по поводу функциональности ограды. С точки зрения здравого смысла довольно трудно найти объяснение этой ограде на Булаке. Впрочем, в комитете внешнего благоустройства Казани рассказали — ограждения устанавливаются в том числе и по инициативе Госавтоинспекции РТ. — Ежегодно в рамках средств, выделяемых на дорожные работы, средств муниципального дорожного фонда, а также дополнительного финансирования, ведется установка ограждений безопасности, — сообщили в комитете. — Ограждения устанавливаются взамен старых, изношенных или в новых местах согласно требованиям и рекомендациям Госавтоинспекции. Это места концентрации или потенциальные места концентрации ДТП. Кроме того, в комитете отметили, что с 2017 года на дорогах Казани устанавливаются оцинкованные ограждения с обновленной конфигурацией. Они имеют больший срок эксплуатации относительно ранее установленных. Установка ограждений ведется во всех районах точечно на перекрестках по 50 м в каждую сторону. На некоторых улицах доходит до абсурда. К примеру, на перекрестке Максимова–Чапаева забором закрыли пешеходный переход, а в районе 39-го квартала по улице Чуйкова ограждения установлены прямо по на островке безопасности, где высажены деревья. Зачем там забор, понять трудно, дело в том, что вдоль тротуаров с обеих сторон улицы и так есть заборы, которые прерываются только на пешеходном переходе. То есть, как бы ни хотел пешеход, не сможет он перебежать улицу в неположенном месте (именно этим мотивируют власти необходимость сооружений). Так для чего тогда нужна оцинкованная оградка по центру островка? Может, для того, чтобы просто потратить еще немного бюджетных денег? Евита Саможенова, Антон Райхштат