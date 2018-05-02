Сотрудники «Кубаньпоиска» выложили копии фронтовых писем земляков

Отсканированные копии писем краснодарских солдат с фронта разместили в специальном разделе сайта организации «Кубаньпоиск». Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24» со ссылкой на «Кубаньпоиск».

Интерактивный проект «Письма, опаленные войной» запустили в рамках акции «Мы идем снова там, где гремела войн» при помощи добровольцев Краеведческого отряда поисковиков «Патриоты Кубани» (краснодарская школа № 89), Поисковой группы «Обелиск» (старокорсунская школа № 86), Краеведческого отряда «Поиск» (станица Васюринская в Динском районе).

Организаторы предложили присылать им письма солдат на электронную почту kubpoisk@yandex.ru.