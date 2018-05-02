В пензенском дворе вместе со снегом сошел асфальт

На портале «Открытая Пенза» в разделе «Проблемы» появилась очередная заявка, касающаяся благоустройства городской улично-дорожной сети. Один из жителей областного центра обратил внимание пензенских чиновников на разбитую внутридворовую дорогу возле одного из домов по улице Воронова. По словам горожанина, проезжая часть дороги пришла в негодность после зимы. Местная управляющая компания, в которую обратился пензенец, проблему не решила, и горожанину пришлось обратиться к городским властям.

«В отмеченном месте на карте, после зимы образовались просто огромные выбоины. Обращался в УК Жилье-19, ответили, что это не входит в их придомовую территорию. Прошу направить заявку на локальный ремонт дорожного полотна придомовой территории, отмеченной на карте, в соответствующую организацию», — оставил заявку житель Пензы

Обращение, опубликованное на Интернет-портале в прошлый четверг, отмечено статусом «В работе». Решением проблемы занимаются специалисты МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы».