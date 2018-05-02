Сотрудник одной из больниц Удмуртии заплатит штраф за служебный подлог

Каракулино. Удмуртия . Сотрудник одной из больниц Удмуртии заплатит штраф за служебный подлог. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, обвиняемый подделывал документы о диспансеризации.

«В период с 2016 по 2017 год одним из медицинских работников БУЗ УР «Каракулинская больница МЗ УР» внесены заведомо ложные сведения в официальные документы о прохождении жителями района диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Указанными преступными действиями причинен ущерб государству на общую сумму более 10 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Медработник признал свою вину и возместил ущерб, поэтому отделался только судебным штрафом в 10 тыс. рублей.