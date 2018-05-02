Ещё
Сотрудник одной из больниц Удмуртии заплатит штраф за служебный подлог
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию

Сотрудник одной из больниц Удмуртии заплатит штраф за служебный подлог 

ИА «Сусанин» 41 минуту назад
Фото: ИА «Сусанин»
Каракулино. Удмуртия. Сотрудник одной из больниц Удмуртии заплатит штраф за служебный подлог. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, обвиняемый подделывал документы о диспансеризации.
«В период с 2016 по 2017 год одним из медицинских работников БУЗ УР «Каракулинская больница МЗ УР» внесены заведомо ложные сведения в официальные документы о прохождении жителями района диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Указанными преступными действиями причинен ущерб государству на общую сумму более 10 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Медработник признал свою вину и возместил ущерб, поэтому отделался только судебным штрафом в 10 тыс. рублей.
ИА «Сусанин»: последние новости
Мощи папы Римского выкинули в мусорку в Великобритании В цирке Удмуртии сменился директор В Великобритании Тереза Мэй назначила нового главу МВД
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США начали военную операцию в Сирии239
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию133
Военные корабли НАТО вошли в Черное море298
Грузия определилась с российской политикой44
Экономическая неизбежность: ЕС оставил Украину121
Видео
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
01:18
Украина показала видео испытания комплекса «Ольха»
Войска Армия
00:54
Радикалы атаковали Париж коктейлями Молотова
В мире Статьи
02:56
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
Армия В мире
01:30
Экс-жена изложила версию расставания с Джигарханяном
Шоу-бизнес
03:15
МЧС экстренно обратилось к москвичам
Погода Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение