Василий Голубев вошёл в топ-25 «Национального рейтинга» губернаторов 

По итогам марта-апреля 2018 года 61-летний Василий Голубев занимает 15 место среди губернаторов страны, сообщает Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».
Лидирует в «Национальном рейтинге» глава Тюменской области Владимир Якушев, а замыкает список из 85-ти позиций руководитель Забайкальского края Наталья Жданова.
Высокая позиция Василия Голубева в топе связана с тем, что в его деятельности появился прогресс. По мнению большинства экспертов «Национального рейтинга» посчитали, что последние два месяца он достаточно эффективно управлял областью: президентские выборы прошли в регионе активно, по индексу промышленного производства область попала в первую двадцатку по стране, позиции губернатору улучшил ввод в эксплуатацию стадиона «Ростов-Арена».
Кроме того, за последние 60 дней на Дону приняли ряд областных законов, улучшающих социальное положение некоторых категорий граждан и не было отмечено ни одного коррупционного скандала на уровне областного правительства.
Не исключено, что на рост рейтинга Василия Юрьевича повлияли позитивные вбросы о скором продвижении чиновника по служебной лестнице — вплоть до поста губернатора Московской области. Вместе с тем многие специалисты считают довольно высокой возможность и грядущей отставки донского губернатора.