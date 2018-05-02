Василий Голубев вошёл в топ-25 «Национального рейтинга» губернаторов

По итогам марта-апреля 2018 года 61-летний Василий Голубев занимает 15 место среди губернаторов страны, сообщает Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

Высокая позиция Василия Голубева в топе связана с тем, что в его деятельности появился прогресс. По мнению большинства экспертов «Национального рейтинга» посчитали, что последние два месяца он достаточно эффективно управлял областью: президентские выборы прошли в регионе активно, по индексу промышленного производства область попала в первую двадцатку по стране, позиции губернатору улучшил ввод в эксплуатацию стадиона «Ростов-Арена».

Кроме того, за последние 60 дней на Дону приняли ряд областных законов, улучшающих социальное положение некоторых категорий граждан и не было отмечено ни одного коррупционного скандала на уровне областного правительства.