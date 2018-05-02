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Малый и средний бизнес во Франции попросил защитить его от погромов
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Малый и средний бизнес во Франции попросил защитить его от погромов 

РИА Новости 41 минуту назад
ПАРИЖ, 2 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Конфедерация малых и средних предприятий Франции (CPME) выступила с открытым письмом с просьбой защитить предпринимателей от погромов.
Накануне в Париже беспорядки нарушили течение первомайской демонстрации. Хулиганы жгли машины, разбивали витрины и разрушали торговые точки. Были разгромлены несколько кафе. В настоящее время под стражей в Париже остаются более 100 человек, подозреваемых в причастности к беспорядкам.
Авторы письма указывают на то, что сцены погромов в ходе манифестаций множатся, так, по их словам, произошло «недавно в Нанте, вчера в Париже или где-то еще». «Сценарий всегда один и тот же — полицейские, чья самоотверженность заслуживает уважения, становятся мишенями, и торговые точки неизбежно подвергаются разграблению», — говорится в письме.
По мнению авторов документа, «мотивы, предположительно политические, являются лишь предлогом для нарушителей спокойствия, которые на самом деле только и хотят, что посеять беспорядок».
"Право устраивать манифестации не должно отныне сопровождаться правом на погромы. Это должно прекратиться", — говорится в послании CPME.
По словам представителей Конфедерации, «владельцы бизнеса не могут себя защитить, они не желают заниматься этим, это не их обязанность».
"От имени французских предпринимателей CPME призывает государственные власти к тому, чтобы были приняты меры, которые позволят обеспечить безопасность торговцев", — заявляют составители письма. Они призывают к тому, чтобы «мятежники были наказаны», и утверждают, что если будет укрепляться ощущение того, что закон не равен для всех, то последствия будут носить разрушительный характер.
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