Компания, которая займётся мусором ямальцев, нашла инвестора с 2,2 млрд рублей

Реформа в системе обращения с твердыми коммунальными отходами пробуксовывает во многих регионах. Ямалу сложнее: перестраивать всю «мусорную» отрасль мешают вечная мерзлота, суровые морозы и трудная транспортная схема. Что беспокоит общественников больше всего?

В Общественную палату ЯНАО пригласили представителя регионального оператора, чтобы обсудить, как изменятся свалки. Им, как сообщал «Красный Север», по итогам специального конкурса стала компания «Инновационные технологии». 18 апреля департамент тарифной политики, энергетики и ЖКК заключил с ней соглашение на шесть лет.

— Вопрос реформы очень серьезный и во многих муниципальных образованиях весьма острый. Мы хотим услышать видение специалистов, как будет внедряться новая схема, какие сроки и этапы предполагаются, — отметил Анатолий Кузнецов , председатель комиссии Общественной палаты ЯНАО по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ.

Олег Яцына, начальник отдела управления многоквартирными домами и развития системы обращения с ТКО департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО, считает, что регион готов работать с мусором по-новому. Ямал в числе первых разработал территориальную схему и подготовил нормативную базу. Созданы полигоны, сортировочные комплексы, завод по переработке. Однако, чтобы реформа полностью состоялась, нужно возвести или достроить 140 объектов. Только на оборудование по прошлогодним подсчетам может понадобиться 2,5–3 миллиарда рублей.

По словам представителя регоператора Александра Прибылева, «Инновационные технологии» и компания «Экосервис» уже заявляли о своей готовности вкладывать средства в необходимые объекты. В «Экосервисе» подготовлен проект инвестпрограммы примерно на 2,2 миллиарда рублей, разрабатываются концессионные соглашения с некоторыми муниципалитетами. Александр Прибылев подчеркнул, что региональный оператор заинтересован в том, чтобы компании, которые будут заниматься мусором, тоже привлекали инвесторов на местах и утверждали инвестпрограммы.

— Стратегическая задача за отведенный период — не просто реализовать инвестиции, но и обеспечить создание объектов, которые позволят закрыть все свалки и решать вопросы рекультивации этих территорий, — отметил он.

Общественников также интересовало, будет ли внедряться система раздельного сбора мусора, ведь ямальские НКО активно продвигают подобные проекты. Александр Прибылев назвал эту задачу важной и сказал, что решать ее будут планомерно.

После недавней победы в конкурсе региональный оператор должен оформить отношения с перевозчиками и владельцами полигонов. Он же будет собирать плату за мусор с населения. Тариф утвердит профильный департамент.

Осенью общественники решили вернуться к разговору и обсудить, что удалось сделать.