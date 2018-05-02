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В Китае на 1 Мая устроили шоу светящихся дронов
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В Китае на 1 Мая устроили шоу светящихся дронов 

360tv.ru 44 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В Китае масштабно отметили День труда. Очень красивым праздник получился в древней столице Поднебесной ‐ Сиане. Жители города и туристы смогли увидеть редкостное по красоте зрелище.
В ночное небо взмыли тысяча триста сорок семь светящихся дронов. Беспилотники выстраивались в определенном порядке, образуя китайские иероглифы. Десятки тысяч людей пришли на городской стадион, откуда лучше всего было наблюдать за красочным представлением.
Мы хотим, чтобы наш древний город ассоциировался не только с историческим и культурным наследием страны. Хотим, чтобы гости смогли также увидеть, как быстро у нас развиваются самые последние технологии, какое внимание мы уделяем искусственному интеллекту. Мы хотим продемонстрировать, что являемся не только народом с богатой историей, но и нацией, где огромное значение придается науке и технике
— Ши Чжюань, организатор шоу.
Примечательно, что всеми устройствами управлял всего один оператор. При этом дроны летели буквально в считанных сантиметрах друг от друга. Если хотя бы один из них потерял синхронизацию с другими и не смог подняться на указанную высоту, он бы не стал помехой для выступления, а самостоятельно вернулся на землю.
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