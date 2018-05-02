В Сургуте формируют электронный «Бессмертный полк» 

Ко Дню Победы муниципальные власти запустили интернет-проект «Вспомнить всё». На сайте посвящённом Великой Победе, каждый сургутянин может разместить историю своего родственника участника Великой Отечественной войны. Мемориальный проект анонсировал глава Сургута Вадим Шувалов на своих личных страницах в социальных сетях. Мэр надеется что благодаря опубликованным биографиям кто-то из сургутян возможно найдет пропавших в годы войны родных и дальних родственников.
Вадим Шувалов отметил, что пока заполнял биографию дедушки на сайте понял, как мало знает о героическом предке. По словам главы Сургута, его дедушка Павел Андреевич Шувалов прошел обе мировых войны, во второй — дошел до Берлина. Но из-за многочисленных ран, полученных в сражениях, его не стало через 5—6 лет после окончания войны.
Источник фотографии: polksurgut.ru