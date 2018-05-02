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Андрей Малахов заставил Катю Семенову плакать перед камерами
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Андрей Малахов заставил Катю Семенову плакать перед камерами 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
В эфире программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1» певицу Катю Семенову ждал сюрприз, который заставил ее прослезиться. Андрей Малахов показал, какой ремонт сделали исполнительнице в квартире, пока она работала корреспондентом в центре Москвы.
Очередной выпуск программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1» был посвящен Первому маю. В качестве корреспондента в центр Москвы отправилась 57-летняя певица Катя Семенова. Для этого артистке пришлось вставать в шесть утра.
Как оказалось, пока Катя Семенова, как она сама охарактеризовала свою деятельность, «приставала к людям» в центре столицы, в ее квартиру пробрались посторонние люди. По инициативе Андрея Малахова в жилище певицы был сделан косметический ремонт. Вместо протекающих потолков натянули новые, а видавшую виды мебель сменили. Картину преображения показали Кате Семеновой прямо в студии программы.
"Если тебе не понравится, то все твое мы не выкинули", — заверил Андрей Малахов. Увиденное настолько поразило певицу, что она потеряла дар речи и не смогла сдержать слез. Впрочем, от предложенной воды и валерьянки Катя Семенова отказалась. «Спасибо Андрею Николаевичу за мою счастливую старость!», — наконец отреагировала певица.
Напомним, певица Катя Семенова вновь заставила говорить о себе всю страну после того, как развелась с мужем спустя 20 лет совместной жизни. Она стала часто мелькать на телеэкранах. Заходили телевизионщики и в квартиру исполнительницы. Именно тогда зрители обратили внимание на удручающую обстановку в жилище артистки. Исправить этот недочет решил Андрей Малахов, превратив косметический ремонт в сюрприз для самой владелицы квартиры.
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